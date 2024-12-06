Galatasaraylı Bir Taraftarın Sivasspor Maçı İçin Erteleme Talebinde Bulunması Tepki Topladı
Galatasaraylı Bir Taraftarın Sivasspor Maçı İçin Erteleme Talebinde Bulunması Tepki Topladı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu geçmesi beklenen maç 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Maça az bir zaman kalmışken Sivasspor'un stadının karla kaplı olduğu bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü paylaşan Galatasaraylı taraftar, maçın ertelenmesi ya da başka bir stadyumda oynanması gerektiğini söyledi. O taraftara sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.
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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, bu hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım başladı.
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Sivas'ın dondurucu soğuğuna karşı bu maçın nasıl oynanacağı bazı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Ancak stadyumun aralıklarla etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen alttan ısıtma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildiği duyuruldu.
Bir Galatasaray taraftarı, stadın karla kaplı görüntüsünü paylaşarak maçın ertelenmesi veya başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye çağrıda bulundu.
Galatasaraylı taraftarın sosyal medyadan yaptığı bu çağrıya çok sayıda tepki geldi👇
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