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Uğur Dündar'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Destek Paylaşımı: ''Çakallara Yedirmememiz Lazım''

Uğur Dündar'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Destek Paylaşımı: ''Çakallara Yedirmememiz Lazım''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 23:58

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve bir dönem Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak görev yapan Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek çağrısında bulundu. 

Bu akşam TRT Spor'da çıktığı canlı yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap veren ve akabinde Galatasaray Spor Kulübü tarafından istifaya davet edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları gündem olmuştu. Yıllar sonra ilk kez sözünün eri bir Futbol Federasyonu Başkanı gördüğünü söyleyen Dündar, ''Türk futbolunun geleceği için İbrahim Hacıosmanoğlu'nu çakallara yedirmememiz lazım'' dedi.

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Galatasaray cephesi ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında tansiyon bir türlü düşmüyor.

Galatasaray cephesi ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında tansiyon bir türlü düşmüyor.

TRT Spor'un bu akşamki canlı yayın konuğu olan Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

TRT Spor'un bu akşamki canlı yayın konuğu olan Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları için şöyle buyurun👇

Canlı yayın esnasında Galatasaray Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi ve İbrahim Hacıosmanoğlu istifaya davet edildi.

Canlı yayın esnasında Galatasaray Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi ve İbrahim Hacıosmanoğlu istifaya davet edildi.

Galatasaray'ın açıklaması için sizi şöyle alalım👇

Giderek şiddetlenen tartışmaya bir dönem Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olan Uğur Dündar da dahil oldu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek çağrısında bulundu.

Giderek şiddetlenen tartışmaya bir dönem Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olan Uğur Dündar da dahil oldu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek çağrısında bulundu.

İşte, Uğur Dündar'ın yaptığı paylaşım👇

İşte, Uğur Dündar'ın yaptığı paylaşım👇
twitter.com

''Kendisi ile tanışıklığım, oturup bir çay içmişliğim bile yok ama uzun yıllardır ilk kez, konuşurken orası burası oynamayan bir Futbol Federasyonu Başkanı görüyoruz. Dobra dobra lâf eden bu mert, sözünün eri, delikanlı adamı Türk Futbolunun geleceği için  çakallara yedirmememiz lâzım. Yanındayız Sn. İbrahim Hacıosmanoğlu...''

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Uğur Dündar'ın paylaşımına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇

Uğur Dündar'ın paylaşımına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇
twitter.com

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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