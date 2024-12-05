Uğur Dündar'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Destek Paylaşımı: ''Çakallara Yedirmememiz Lazım''

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve bir dönem Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak görev yapan Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek çağrısında bulundu.

Bu akşam TRT Spor'da çıktığı canlı yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap veren ve akabinde Galatasaray Spor Kulübü tarafından istifaya davet edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları gündem olmuştu. Yıllar sonra ilk kez sözünün eri bir Futbol Federasyonu Başkanı gördüğünü söyleyen Dündar, ''Türk futbolunun geleceği için İbrahim Hacıosmanoğlu'nu çakallara yedirmememiz lazım'' dedi.