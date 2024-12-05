Uğur Dündar'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Destek Paylaşımı: ''Çakallara Yedirmememiz Lazım''
Uğur Dündar'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Destek Paylaşımı: ''Çakallara Yedirmememiz Lazım''
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve bir dönem Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak görev yapan Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek çağrısında bulundu.
Bu akşam TRT Spor'da çıktığı canlı yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap veren ve akabinde Galatasaray Spor Kulübü tarafından istifaya davet edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları gündem olmuştu. Yıllar sonra ilk kez sözünün eri bir Futbol Federasyonu Başkanı gördüğünü söyleyen Dündar, ''Türk futbolunun geleceği için İbrahim Hacıosmanoğlu'nu çakallara yedirmememiz lazım'' dedi.
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Galatasaray cephesi ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında tansiyon bir türlü düşmüyor.
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TRT Spor'un bu akşamki canlı yayın konuğu olan Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Canlı yayın esnasında Galatasaray Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi ve İbrahim Hacıosmanoğlu istifaya davet edildi.
Giderek şiddetlenen tartışmaya bir dönem Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olan Uğur Dündar da dahil oldu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek çağrısında bulundu.
İşte, Uğur Dündar'ın yaptığı paylaşım👇
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Uğur Dündar'ın paylaşımına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇
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