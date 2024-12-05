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Beğenen de Var Beğenmeyen de: Yeni FIFA Kulüpler Dünya Kupası Tanıtıldı

Beğenen de Var Beğenmeyen de: Yeni FIFA Kulüpler Dünya Kupası Tanıtıldı

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 23:19

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2025 yılında 32 takımın katılımıyla düzenlenecek olan FIFA Dünya Kulüpler Kupası için kuralar çekildi. Grup eşleşmelerinin belli olduğu gecede yeni kupa da görücüye çıktı. Kimileri tasarımı çok beğenirken, kimileri yeni kupanın ucuz ve kötü durduğunu iddia etti. Sosyal medyada yeni tanıtılan kupayı gören kullanıcılardan tepkiler gecikmedi.

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15 Haziran 2025 - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek olan turnuvanın şampiyonluk kupası ilk kez tanıtıldı.

15 Haziran 2025 - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek olan turnuvanın şampiyonluk kupası ilk kez tanıtıldı.

Kupanın tasarımı için lüks bir mücevher markası ile iş birliği yapıldığı açıklandı. Pimle birbirine bağlı aynı yörüngede dönebilen kupanın 24 ayar altından yapıldığı belirtildi.

Kupanın tasarımı için lüks bir mücevher markası ile iş birliği yapıldığı açıklandı. Pimle birbirine bağlı aynı yörüngede dönebilen kupanın 24 ayar altından yapıldığı belirtildi.

İşte, yeni kupa👇

Turnuvada mücadele edecek takımların grup eşleşmeleri de belli oldu👇

Turnuvada mücadele edecek takımların grup eşleşmeleri de belli oldu👇

Turnuvanın tanıtım afişinde Benfica forması giyen Millî Futbolcu Kerem Aktürkoğlu da yer aldı👇

Turnuvanın tanıtım afişinde Benfica forması giyen Millî Futbolcu Kerem Aktürkoğlu da yer aldı👇
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Şimdi de kupanın tasarımı için yapılan yorumlara bakalım👇

Şimdi de kupanın tasarımı için yapılan yorumlara bakalım👇
twitter.com

''Eski kupanın geri getirilmesi için dilekçe veriyorum.''

''Yemek tabağına benziyor''

''Yemek tabağına benziyor''
twitter.com

''Korkunç. Çok kalitesiz.''

''Korkunç. Çok kalitesiz.''
twitter.com

''Hiç de güzel görünmüyor''

''Hiç de güzel görünmüyor''
twitter.com

''Çok büyük!''

''Çok büyük!''
twitter.com
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''Tuhaf duruyor 😂''

''Tuhaf duruyor 😂''
twitter.com

''Sahtekar kel, Messi için bir kupa daha çıkarmış''

''Sahtekar kel, Messi için bir kupa daha çıkarmış''
twitter.com

''Bu kupa inanılmaz görünüyor!''

''Bu kupa inanılmaz görünüyor!''
twitter.com

''Çok güzel😻''

''Çok güzel😻''
twitter.com

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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