TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Açıklamaları Sonrası Ahmet Köse İstifa Etti!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Açıklamaları Sonrası Ahmet Köse İstifa Etti!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TRT Spor yayınında yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Galatasaray cephesinden büyük tepki alan açıklamaların ardından TFF'den ilk istifa geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını kamuoyuyla paylaşan Ahmet Köse, ''Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, görevimden istifa ediyorum.' açıklamasında bulundu.
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Dün akşam TRT Spor'a konuk olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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Yapılan açıklamalar Galatasaray cephesinden büyük tepki alırken, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse istifa ettiğini duyurdu.
Ahmet Köse istifasını, ''Gördüğüm lüzum üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu üyeliğinden istifa Ediyorum.'' notuyla paylaştı👇
Ahmet Köse'nin istifasını duyurduğu açıklama metninde şu ifadeler yer aldı👇
Ahmet Köse'nin istifası sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir taraf bu habere sevinirken👇
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Bir taraf Ahmet Köse'nin duruşunu takdir etti👇
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