onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Açıklamaları Sonrası Ahmet Köse İstifa Etti!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Açıklamaları Sonrası Ahmet Köse İstifa Etti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 09:31

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TRT Spor yayınında yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Galatasaray cephesinden büyük tepki alan açıklamaların ardından TFF'den ilk istifa geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını kamuoyuyla paylaşan Ahmet Köse, ''Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, görevimden istifa ediyorum.' açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dün akşam TRT Spor'a konuk olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Dün akşam TRT Spor'a konuk olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını şu içeriğimizde bulabilirsiniz👇

Yapılan açıklamalar Galatasaray cephesinden büyük tepki alırken, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse istifa ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamalar Galatasaray cephesinden büyük tepki alırken, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse istifa ettiğini duyurdu.

Ahmet Köse istifasını, ''Gördüğüm lüzum üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu üyeliğinden istifa Ediyorum.'' notuyla paylaştı👇

Ahmet Köse istifasını, ''Gördüğüm lüzum üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu üyeliğinden istifa Ediyorum.'' notuyla paylaştı👇
twitter.com

Ahmet Köse'nin istifasını duyurduğu açıklama metninde şu ifadeler yer aldı👇

Ahmet Köse'nin istifasını duyurduğu açıklama metninde şu ifadeler yer aldı👇

''Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın ve ilgili kurullarının tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarıyı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasımhane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir.

Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum.''

Ahmet Köse'nin istifası sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir taraf bu habere sevinirken👇

Ahmet Köse'nin istifası sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir taraf bu habere sevinirken👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir taraf Ahmet Köse'nin duruşunu takdir etti👇

Bir taraf Ahmet Köse'nin duruşunu takdir etti👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın