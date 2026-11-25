Hayden Panettiere’nin Mirası Ortaya Çıktı! Milyonluk Serveti Kime Kaldı?
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Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan Hayden Panettiere, ağustos ayında 36 yaşında hayatını kaybetmişti. Oyuncunun ölümünün ardından mal varlığına ilişkin yeni ayrıntılar mahkeme belgelerine yansıdı. Gelin, belgelerde yer alan rakamlara ve mirasın tek sahibine birlikte bakalım.
Kaynak: TMZ
Hayden Panettiere'nin ölümünün ardından mal varlığına ilişkin belgeler mahkemeye sunuldu.
Hayden Panettiere'nin toplam mal varlığı 6 milyon 232 bin doları aşıyor.
Panettiere'nin tek mirasçısı, Wladimir Klitschko ile olan ilişkisinden dünyaya gelen kızı oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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