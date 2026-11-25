Mahkeme belgelerine göre Hayden Panettiere'nin kişisel mal varlığı yaklaşık 5,2 milyon dolar değerinde. Gayrimenkullerinin değeri ise 1 milyon doların biraz üzerinde. Toplam mal varlığının değeri 6 milyon 232 bin 119 dolar olarak hesaplandı.

Belgelerde ayrıca Panettiere'nin kişisel mülklerinden yılda yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ettiği belirtildi.