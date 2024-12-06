Beşiktaş'taki Görevinden İstifa Eden Kaan Şakul'dan Çok Konuşulacak Açıklamalar

'Hasan Arat’ın özellikle Galatasaray maçından sonra başlayan süreç ve sağlık sorunlarından dolayı 'Ben yorulmaya başladım' ve Hüseyin Yücel'e 'Hazır mısın başkan olmaya?' dediği bir süreç var. Başkanın istifasına kadar geçen süreçte Hüseyin Yücel ile birlikte başkanın en azından Mayıs ayına kadar görevde kalması için yoğun bir uğraş sarf ettik.

Sağlık konusu çok ciddi bir konu olduğu için insanlar tabi etkileniyor. Birkaç gün boyunca Hüseyin Yücel ile birlikte başkanın Mayıs ayına kadar kalması için ikna etmeye çalıştık. Biz başkanı aslında ikna etmiştik ta ki Göztepe maçına kadar... Göztepe maçı hepimizi üzen bir maç oldu.

Göztepe maçından sonra Hasan Arat, beni ve Hüseyin Beyi yanına çağırdı. Başkan bize, 'Ben artık karar verdim, kaldıramıyorum' dedi ve Hüseyin Beye, ‘Sen başkan olmaya hazır mısın?’ diye sordu. Buna rağmen yine de Hüseyin Yücel ile birlikte başkanı, Mayıs ayına kadar kalmaya ikna ettik. Başkana, 'Bütün yetkilerinizi Hüseyin Beye verin, Yönetim Kurulu toplantılarına arada gelin, yormayın kendinizi. Biz geri kalanını hallederiz' gibi şeyler söyledik.

Daha sonra Perşembe günü Maccabi maçı oldu. Cuma günü ise kulübe gelirken başkanımız aradı, helallik istedi ve ayrılacağını söyleyip kapattı. Açıkçası ben çok şaşırdım. Ondan sonra Yönetim Kurulu’na istifasını bildirerek bize veda etti.'