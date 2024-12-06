Beşiktaş'taki Görevinden İstifa Eden Kaan Şakul'dan Çok Konuşulacak Açıklamalar
Beşiktaş'taki Görevinden İstifa Eden Kaan Şakul'dan Çok Konuşulacak Açıklamalar
Beşiktaş'ta son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Şakul, dün akşam HT Spor'un canlı yayın konuğuydu. Şakul, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu kaotik sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Yaşananları anlatırken oldukça çarpıcı konulara değinen Şakul, Samet Aybaba'nın iddialarından Hasan Arat'ın istifasına kadar bilinmeyenleri anlattı. Şakul'un sözleri sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ta Genel Sekreterlik yapan ve görevinden istifa ettiğini açıklayan Kaan Şakul, neden istifa ettiği sorusuna şöyle yanıt verdi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başkanlığı bırakan Hasan Arat'ın istifasına çok şaşırdığını söyleyen ve istifa sürecinde neler yaşandığına değinen Şakul, yaşanan süreci şöyle aktardı👇
Samet Aybaba'nın iddialarına da yanıt veren Şakul, Samet Aybaba ile kişisel hiçbir sorunun olmadığını ancak iş konusunda problem yaşadıklarını anlattı. Yaşanan anlaşmazlığı şu sözlerle açıkladı👇
Brad Friedel'ın nasıl göreve geldiğini de anlatan Şakul, yönetim kurulundan bir kişinin kendilerine Friedel'ı önerdiğini söyledi👇
Sahte imza konusuna da cevap veren Şakul, sahte imza atamayacağını çünkü kendisinin imza yetkisi olmadığını söyledi. Detayları ise şöyle anlattı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samet Aybaba'nın da imza yetkisi olmadığını ve suç işlediğini söyleyen Şakul, ''Samet Aybaba imza yetkisi olmadığı halde dünya kadar insana genel menajerlik yetkisi vermiş'' dedi👇
Samet Aybaba'nın ''Al-Musrati ve Muçi'ye 24 milyon Euro verilince şok oldum'' açıklamasına da cevap veren Şakul, bu transferlerle ilgili Fernando Santos'u işaret etti👇
Samet Aybaba'nın Muleka'yla konuştuğunu ve bu yüzden Arabistan'a transferinin yattığını iddia eden Şakul, bu konuyu şöyle anlattı👇
Samet Aybaba'ya hocanın iki katı kadar prim yazıldığını belirten Kaan Şakul, Göztepe maçının ardından yaşananları anlatırken şu ifadeleri kullandı👇
Son olarak Beşiktaş'ta bir daha görev almayı asla düşünmediğini söyleyen Kaan Şakul, ''İnşallah çok adaylı bir başkanlık seçimi olur. Derbiyi de inşallah kazanırız'' diyerek sözlerini noktaladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın