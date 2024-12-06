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İstifalar, Mektuplar, Korkunç İddialar... Cadı Kazanına Dönen Beşiktaş'ta Neler Oluyor?

İstifalar, Mektuplar, Korkunç İddialar... Cadı Kazanına Dönen Beşiktaş'ta Neler Oluyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.12.2024 - 13:19

Sporda her büyük ve köklü camianın sportif, ekonomik, yönetimsel sorunlarla boğuştuğuna şahit oluyoruz. Rakibe bırakılan puanlar, soyunma odası gerginlikleri, hırs, entrikanın olmadığı kulüp yoktur. Ancak sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş'ta bir camianın yaşayabileceği bütün kaos bir hafta gibi bir süreye sığdı. İstifalar geldi, tazminatlar ödendi, yöneticiler birbirlerini yalanladı. Üstelik ortalık bir dakika bile sütliman olmadı. Biz de kaçıranlar ve kafası karışanlar için Beşiktaş'ta son dönemde yaşananları özetledik.

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Geçtiğimiz yıl sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş yeni sezona, yeni teknik direktör, yeni oyuncular ve 5-0'lık Galatasaray galibiyetinin meyvesi olan Süper Kupa ile başladı.

Geçtiğimiz yıl sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş yeni sezona, yeni teknik direktör, yeni oyuncular ve 5-0'lık Galatasaray galibiyetinin meyvesi olan Süper Kupa ile başladı.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Kara Kartallar'da her şey iyi giderken düşen oyun ve kaybedilen puanlar kafalara soru işaretleri getirmeye başladı. Düşüş öyle hızlı oldu ki pek çok otoriteye göre Beşiktaş Kasım'da lige havlu attı.

Ancak asıl milat 26 Kasım gecesiydi diyebiliriz. Aynı gece içinde Samet Aybaba ve Brad Friedel'la yollar ayrıldı.

Ancak asıl milat 26 Kasım gecesiydi diyebiliriz. Aynı gece içinde Samet Aybaba ve Brad Friedel'la yollar ayrıldı.

Aynı zamanda kulüp efsanesi olan Samet Aybaba, Başkan Hasan Arat'la 4 aydır diyaloğu olmadığını söyledi ve ayrılık kararını WhatsApp'ten aldığını açıkladı. Asbaşkan Onur Göçmez istifasını sundu. Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti. Asbaşkan Mete Vardar kritik Maccabi Tel Aviv maçından sonrasına kararı bıraktı. Ayrılık kervanına sosyal medyada etkin olunamadığı nedeniyle Beşiktaş taraftarı tarafından büyük eleştiriler alan iletişimden sorumlu Okay Karacan da katıldı.

Bu kadar istifanın yanında Başkan Hasan Arat ve Asbaşkan Hüseyin Yücel'in kararı da bekleniyordu. Yolların ayrıldığı Samet Aybaba hakkını helal etmediğini açıkladı.

Bu kadar istifanın yanında Başkan Hasan Arat ve Asbaşkan Hüseyin Yücel'in kararı da bekleniyordu. Yolların ayrıldığı Samet Aybaba hakkını helal etmediğini açıkladı.

Hasan Arat ani bir kararla Futbol AŞ'deki görevini Hüseyin Yücel'e devretti. Bu karar basında transferleri ve nakit akışını tek başına sağladığı için şikayetçi olan Hüseyin Yücel'in gölge başkan gibi olacağı anlamına geiyordu.

Hasan Arat ani bir kararla Futbol AŞ'deki görevini Hüseyin Yücel'e devretti. Bu karar basında transferleri ve nakit akışını tek başına sağladığı için şikayetçi olan Hüseyin Yücel'in gölge başkan gibi olacağı anlamına geiyordu.

Yönetimde kaos sürerken takımın aldığı Maccabi yenilgisi teknik direktör Van Bronkhorst'u da topun ağzına getirdi.

Yönetimde kaos sürerken takımın aldığı Maccabi yenilgisi teknik direktör Van Bronkhorst'u da topun ağzına getirdi.

Sercan Dikme'nin aktardırdığına göre takımın maaşları da bir süredir yatmıyordu. Yönetimdeki sorunların yanında büyük bir maddi külfet olduğu ortaya çıktı.

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Futbol AŞ yetkilerini Hüseyin Yücel'e devreden Hasan Arat, başkanlıktan ayrıldığını duyurdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kovuldu.

Futbol AŞ yetkilerini Hüseyin Yücel'e devreden Hasan Arat, başkanlıktan ayrıldığını duyurdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kovuldu.

Takımın başına geçen sene olduğu gibi Serdar Topraktepe getirildi. Bu esnada gözler Samet Aybaba, Kaan Şakul ve Brad Friedel'in üzerindeydi. Sahanın patronluğu için akıllara ilk Sergen Yalçın geldi.

Samet Aybaba yaptığı toplantıda Brad Friedel ve yönetici Kaan Şakul'u suçladı. Transfer sürecinden, saha içine ayrıştırıldığını aktardı.

Samet Aybaba yaptığı toplantıda Brad Friedel ve yönetici Kaan Şakul'u suçladı. Transfer sürecinden, saha içine ayrıştırıldığını aktardı.

Kaan Şakul'u istifaya davet ederek hakkını helal etmediğini söyledi. Hasan Arat kendisine yönelttiği suçlamaları reddederek, Aybaba'ya hainlik yapmasın ifadesini kullandı. Emre Kocadağ, Serdal Adalı gibi eski yöneticiler başkanlığa aday olabileceklerini bildirdiler.

Sergen Yalçın ise Hüseyin Yücel'le yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadığını aktardı. Sorunun para değil içerideki sorunlar olduğunu sözlerine ekledi.

Sergen Yalçın ise Hüseyin Yücel'le yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadığını aktardı. Sorunun para değil içerideki sorunlar olduğunu sözlerine ekledi.

Bu sırada Beşiktaş, ligin küme düşme riski yüksek ekiplerinden Hatayspor'a, Mersin'de 2 puan bıraktı.

Muhabir Sercan Dikme, Samet Aybaba'nın suçlamalarda bulunduğu Brad Friedel'in röportajını iptal etmişti.

Muhabir Sercan Dikme, Samet Aybaba'nın suçlamalarda bulunduğu Brad Friedel'in röportajını iptal etmişti.

Brad Friedel HT Spor'da iddiaları yalanladı.

Beşiktaş yönetim kurulu 3 Aralık'ta olağanüstü seçim kararı aldı ve Hüseyin Yücel başkan adayı olacağını açıkladı.

Beşiktaş yönetim kurulu 3 Aralık'ta olağanüstü seçim kararı aldı ve Hüseyin Yücel başkan adayı olacağını açıkladı.

Yücel, Hasan Arat'a darbe yaptığı yönündeki suçlamaları reddetti. Toplantıda istifası için taraftarın baskı kurduğu Kaan Şakul da yer aldı. Eski başkan Fikret Orman, Mayıs ayında gerçekleşecek olağan kongrede başka aday çıkmazsa aday olabileceğini açıkladı. Serdal Adalı 3 yıllık sponsorlukları 3 ayda harcadıkları ve büyük borç yükü için Arat yönetimini eleştirdi.

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Çok tartışılan Brad Friedel, Kaan Şakul'u savundu ve Fırat Günayer ve Sercan Dikme gibi gazeteciler aracılığıyla manipülasyon yapıldığını açıkladı.

Çok tartışılan Brad Friedel, Kaan Şakul'u savundu ve Fırat Günayer ve Sercan Dikme gibi gazeteciler aracılığıyla manipülasyon yapıldığını açıkladı.

Transferlerden komisyon almadığını yineledi ve Temmuz ayından beri takım içinden basına sızma olduğunu iddia etti.

Kaan Şakul, Genel Sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bırakarak seçime kadar yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.

Kaan Şakul, Genel Sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bırakarak seçime kadar yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.

Şakul geçtiğimiz gün çıktığı yayında Samet Aybaba'yı eleştirdi. Aybaba'nın verdiği raporların detaysız olmasından, yerli oyuncularla yüklü ve uzun kontratlar yaptığından söz etti. Samet Aybaba yüzünden Muleka transferinden zarar ettiklerini belirtti.

Şakul, Göztepe maçında teknik direktörün oyuncuların istediğini yapmadığı için sinirlendiğini aktardı. Şakul'a göre Gio, Samet Aybaba tarafından altının oyulduğunu iddia etti.

Şakul, Göztepe maçında teknik direktörün oyuncuların istediğini yapmadığı için sinirlendiğini aktardı. Şakul'a göre Gio, Samet Aybaba tarafından altının oyulduğunu iddia etti.

Stat ışıklandırması için yapılan yolsuzluk suçlamalarını da reddeden Kaan Şakul teknik direktör ve Samet Aybaba arasında, Aybaba'nın 2 kat fazla prim almasından dolayı sorun olduğunu da ekledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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