İstifalar, Mektuplar, Korkunç İddialar... Cadı Kazanına Dönen Beşiktaş'ta Neler Oluyor?

Sporda her büyük ve köklü camianın sportif, ekonomik, yönetimsel sorunlarla boğuştuğuna şahit oluyoruz. Rakibe bırakılan puanlar, soyunma odası gerginlikleri, hırs, entrikanın olmadığı kulüp yoktur. Ancak sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş'ta bir camianın yaşayabileceği bütün kaos bir hafta gibi bir süreye sığdı. İstifalar geldi, tazminatlar ödendi, yöneticiler birbirlerini yalanladı. Üstelik ortalık bir dakika bile sütliman olmadı. Biz de kaçıranlar ve kafası karışanlar için Beşiktaş'ta son dönemde yaşananları özetledik.