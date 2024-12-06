Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na Katılmama Kararı Aldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları sona ererken önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Kasımpaşa, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı.
HT Spor'un aktardığı haberde, iki kulübün de konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmî yazı gönderdiği bildirildi. Kasımpaşa'nın bu kararı alma sebebinin kupadaki maddi gelir yetersizliği olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaşadığı problemlerden ötürü Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldığı söyleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ziraat Türkiye Kupası'nde 4. Tur karşılaşmaları tamamlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldığına dair sıcak bir gelişme aktarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezon Süper Kupa finaline tepki göstermek amaçlı U-19 takımıyla çıkan ve 1. dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yaptıkları protestonun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceklerini belirtmişti.
Kasımpaşa'nın ise maddi açıdan yeterli gelir elde edilemeyeceği için turnuvaya katılmayacağı ve kura çekimine de temsilci göndermeyeceği belirtildi.
Konuyla ilgili gelişmeleri HT Spor'dan Ahmet Selim Kul aktardı👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın