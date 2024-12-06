Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu Tartışmasından Yeni Açıklamalar Geldi

Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu arasında 'hakem' tartışması yaşanmış ve gündemi uzun süre meşgul etmişti. Ilıcalı, ortak hakemlerin belirlendiğini ve yabancı hakemlere iki takımın maçlarının inceletileceğini açıklamıştı. Kısa süre sonra da Hatipoğlu böyle bir şeyin yaşanmadığını söyleyerek Acun Ilıcalı'yı kızdırmış ve yeni bir gündem oluşturmuştu. İkili arasındaki bu diyalog camialara da yansırken Hatipoğlu uzun bir aradan sonra tekrar bu konuda açıklama yaptı. Hatipoğlu 'son kez' konuşuyorum dediği açıklamada yeni iddialarda bulundu.