Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu Tartışmasından Yeni Açıklamalar Geldi
Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu Tartışmasından Yeni Açıklamalar Geldi
Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu arasında 'hakem' tartışması yaşanmış ve gündemi uzun süre meşgul etmişti. Ilıcalı, ortak hakemlerin belirlendiğini ve yabancı hakemlere iki takımın maçlarının inceletileceğini açıklamıştı. Kısa süre sonra da Hatipoğlu böyle bir şeyin yaşanmadığını söyleyerek Acun Ilıcalı'yı kızdırmış ve yeni bir gündem oluşturmuştu. İkili arasındaki bu diyalog camialara da yansırken Hatipoğlu uzun bir aradan sonra tekrar bu konuda açıklama yaptı. Hatipoğlu 'son kez' konuşuyorum dediği açıklamada yeni iddialarda bulundu.
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Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı ile yaşadığı polemikle ilgili açıklamalar yaptı.
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Ilıcalı, maçların yabancı bir hakeme inceletilmesi konusunda Hatipoğlu ile her konuda anlaşma sağladıklarını belirtirken, Galatasaray tarafının teraziden kaçtığını iddia etmişti.
Hatipoğlu, "Kişisel verilerin ihlali söz konusu. İki kişi arasındaki mesajın başka birine gösterilmesi yasal olarak uygun bir davranış değil. Yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum"
Sürece dair bilgi veren Hatipoğlu, "Milli arada bir araya geldiğimizde hakem isimleri üzerine konuştuğumuzu, bazı hakemler konusunda mutabık kaldığımızı ifade etmiştim; ancak geri kalan detayları henüz netleştirememiştik" dedi.
"Ben, o gün, o yazışmaları gösterdiği gazeteciden, bunların dışında bir şey görüp görmediğini kamuoyuna açıklamasını rica ediyorum" diyen Hatipoğlu, "O mesajların sonunda benim cevapsız aramamı da görmüş olmaları lazım" dedi.
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Hatippoğlu yaptığı açıklamada "Kendisi o sosyal medya paylaşımını yaptıktan hemen sonra kendisini aradım. Amacının ne olduğunu, neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu öğrenmek istedim. Ancak cevapsız bir çağrı oldu" ifadesini kullandı.
Acun Ilıcalı, Hatipoğlu'nun o dönem yaptığı açıklama ile ilgili "Yapı Ahmet, Mehmet değil. Sistem şöyle işliyor. Resti çekelim, kabul ederlerse kaçalım. Delikanlı gibi çıksanıza. Er meydanına çıksanıza" demişti.
Ilıcalı, o dönem yaptığı başka bir açıklamada da yine Hatipoğlu'nu hedef alarak "Erden Timur'un bir lafı var. 'Teraziden kaçan hırsızdır' diyor. Terazi kuralım diyen kendisi, kabul eden biz. Tarih, hocalar belli, yoklar" ifadelerini kullanmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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