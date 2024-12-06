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Ali Koç, Türk Futboluna Yapılacak En Büyük İyiliği Açıkladı: Profesyonel Kulüp Sayısını Azaltmak

Ali Koç, Türk Futboluna Yapılacak En Büyük İyiliği Açıkladı: Profesyonel Kulüp Sayısını Azaltmak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.12.2024 - 21:23

Türk futbolunda başarıyı getirmek için her dönem farklı reçeteler yazılabiliyor. Çözümün tam olarak bulunamadığı ortamda her dönem yeni fikirler ortaya atılarak çözüm arayışları içine giriliyor. Türkiye, Süper Lig'ten başlayarak, 1.Lig, 2.Lig'de iki grup, 3.Lig'de 4 grup olacak şekilde neredeyse 8 ligli bir ülke haline geldi. Maç sayısı artan ama ekonomik güçlükler sebebiyle transfer yasaklı ya da ligi tamamlayamayan takımlar da bu ortamda görülebiliyor. Kimilerinin 'çok profesyonel takım var' diyerek sisteme getirdiği eleştirinin benzerini bugün Ali Koç yaptı.

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Kulüpler Birliği, bugün toplantıda bir araya geldi. Gündemde E-Bilet, standart futbolcu sözleşmeleri ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) şirketleşmesi gibi önemli konular yer aldı.

Kulüpler Birliği, bugün toplantıda bir araya geldi. Gündemde E-Bilet, standart futbolcu sözleşmeleri ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) şirketleşmesi gibi önemli konular yer aldı.

Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunarak gündeme dair görüşlerini aktardı.

Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunarak gündeme dair görüşlerini aktardı.

Ali Koç, "Türk futboluna yapabileceğimiz en büyük iyilik" diyerek Türkiye'deki liglere dair bir çözüm önerisi ile basının karşısına çıktı.

Ali Koç, "Türk futboluna yapabileceğimiz en büyük iyilik" diyerek Türkiye'deki liglere dair bir çözüm önerisi ile basının karşısına çıktı.

Koç, "Türk futboluna yapabileceğimiz en büyük iyilik, profesyonel kulüp sayısını düşürmek olacaktır. İnceledik, şu anda yanılmıyorsam Türkiye'de 159 profesyonel takım var" dedi.

Koç, "Türk futboluna yapabileceğimiz en büyük iyilik, profesyonel kulüp sayısını düşürmek olacaktır. İnceledik, şu anda yanılmıyorsam Türkiye'de 159 profesyonel takım var" dedi.

Ali Koç, "Avrupa'nın hiçbir liginde bu yok. Her lige 20 takım deseniz, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, hadi bir grup da 3. Lig. Maksimum 80, bize göre 60 olması gerekiyor" açıklaması yaptı.

Ali Koç, "Avrupa'nın hiçbir liginde bu yok. Her lige 20 takım deseniz, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, hadi bir grup da 3. Lig. Maksimum 80, bize göre 60 olması gerekiyor" açıklaması yaptı.
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Ali Koç konuya dair son olarak "Onun için de çalışmalarımız olacak. Türk futbolunda tekrar, yeniden pozisyonlamamız gerekiyor, icat etmemiz gerekiyor her anlamıyla. İnşallah bir şeyler yapabiliriz çünkü bu şekilde gidemez" şeklinde konuştu.

Ali Koç konuya dair son olarak "Onun için de çalışmalarımız olacak. Türk futbolunda tekrar, yeniden pozisyonlamamız gerekiyor, icat etmemiz gerekiyor her anlamıyla. İnşallah bir şeyler yapabiliriz çünkü bu şekilde gidemez" şeklinde konuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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