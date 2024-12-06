Ali Koç, Türk Futboluna Yapılacak En Büyük İyiliği Açıkladı: Profesyonel Kulüp Sayısını Azaltmak

Türk futbolunda başarıyı getirmek için her dönem farklı reçeteler yazılabiliyor. Çözümün tam olarak bulunamadığı ortamda her dönem yeni fikirler ortaya atılarak çözüm arayışları içine giriliyor. Türkiye, Süper Lig'ten başlayarak, 1.Lig, 2.Lig'de iki grup, 3.Lig'de 4 grup olacak şekilde neredeyse 8 ligli bir ülke haline geldi. Maç sayısı artan ama ekonomik güçlükler sebebiyle transfer yasaklı ya da ligi tamamlayamayan takımlar da bu ortamda görülebiliyor. Kimilerinin 'çok profesyonel takım var' diyerek sisteme getirdiği eleştirinin benzerini bugün Ali Koç yaptı.