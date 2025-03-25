onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 1418 kişi Gözaltına Alındı

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 1418 kişi Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 16:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gözaltılara ilişkin açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, 19 Mart'tan bugüne kadar yapılan yasa dışı gösterilerde 1418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DETAYLAR GELİYOR...

DETAYLAR GELİYOR...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın