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Mustafa Varank, Alparslan Bayraktar ve Ak Parti Milletvekilleri EspressoLab Şubelerini Ziyaret Etti

Mustafa Varank, Alparslan Bayraktar ve Ak Parti Milletvekilleri EspressoLab Şubelerini Ziyaret Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 23:51

Özgür Özel, dün Saraçhane’de gerçekleştirdiği mitingde boykot edilmesi için markaları sıralamıştı. Listenin ilk sıralarında Türkiye’de birçok şubesi olan kahve markası EspressoLab yer alıyordu. Özgür Özel, EspressoLab markasından kahve içilmemesi gerektiğine değinerek boykot listesine eklediklerini dile getirmişti. Ancak EspressoLab markası, neden boykot listesinde olduklarını anlamadıklarına dair bir açıklama yaparak bugün yeniden gündeme geldi.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

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Ardından ise AKP’li isimlerin EspressoLab şubelerine ziyaret gerçekleştirdiği sosyal medyada yayınlandı.👇

Mustafa Varank’ın EspressoLab şubesine giriş anları sosyal medyada viral oldu.

Mustafa Varank’ın EspressoLab şubesine giriş anları sosyal medyada viral oldu.

Beraberinde AKP’li miletvekilleri ve bakanlar da EspressoLab’i ziyaret ediyordu.

Bir diğer paylaşım da Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın EspressoLab’te kahve içtiği anlara dairdi.

Bir diğer paylaşım da Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın EspressoLab’te kahve içtiği anlara dairdi.

Özgür Özel şu sözleriyle boykotu açıklamıştı: 

'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için EspressoLab’ten içmeyin...Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız.'

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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