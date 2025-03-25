Mustafa Varank, Alparslan Bayraktar ve Ak Parti Milletvekilleri EspressoLab Şubelerini Ziyaret Etti

Özgür Özel, dün Saraçhane’de gerçekleştirdiği mitingde boykot edilmesi için markaları sıralamıştı. Listenin ilk sıralarında Türkiye’de birçok şubesi olan kahve markası EspressoLab yer alıyordu. Özgür Özel, EspressoLab markasından kahve içilmemesi gerektiğine değinerek boykot listesine eklediklerini dile getirmişti. Ancak EspressoLab markası, neden boykot listesinde olduklarını anlamadıklarına dair bir açıklama yaparak bugün yeniden gündeme geldi.