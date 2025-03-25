Mustafa Varank, Alparslan Bayraktar ve Ak Parti Milletvekilleri EspressoLab Şubelerini Ziyaret Etti
Mustafa Varank, Alparslan Bayraktar ve Ak Parti Milletvekilleri EspressoLab Şubelerini Ziyaret Etti
Özgür Özel, dün Saraçhane’de gerçekleştirdiği mitingde boykot edilmesi için markaları sıralamıştı. Listenin ilk sıralarında Türkiye’de birçok şubesi olan kahve markası EspressoLab yer alıyordu. Özgür Özel, EspressoLab markasından kahve içilmemesi gerektiğine değinerek boykot listesine eklediklerini dile getirmişti. Ancak EspressoLab markası, neden boykot listesinde olduklarını anlamadıklarına dair bir açıklama yaparak bugün yeniden gündeme geldi.
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Ardından ise AKP’li isimlerin EspressoLab şubelerine ziyaret gerçekleştirdiği sosyal medyada yayınlandı.👇
Mustafa Varank’ın EspressoLab şubesine giriş anları sosyal medyada viral oldu.
Bir diğer paylaşım da Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın EspressoLab’te kahve içtiği anlara dairdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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