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AKP’den Özgür Özel’e Boykot Tepkisi: “Milli Şirketleri Boykot Ederek CHP’ye Liyakatini Boykot Etmiştir”

AKP’den Özgür Özel’e Boykot Tepkisi: “Milli Şirketleri Boykot Ederek CHP’ye Liyakatini Boykot Etmiştir”

Ömer Çelik Özgür Özel AK Parti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 13:11

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, dün akşam boykot ettikleri markaları açıklayan Özgür Özel’e tepki gösterdi. Ömer Çelik açıklamasında “Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir” dedi.

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Sosyal medya hesabından Özgür Özel’e tepki gösteren Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya hesabından Özgür Özel’e tepki gösteren Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

'CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır. Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür. Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel'in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır. CHP'nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir. İşin siyasi açıdan esası şudur: 1.Bazı CHP'liler bazı CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi. 2.Bazı CHP'liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP'lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hakettiklerini layıkıyla veririz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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