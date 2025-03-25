AKP’den Özgür Özel’e Boykot Tepkisi: “Milli Şirketleri Boykot Ederek CHP’ye Liyakatini Boykot Etmiştir”
AKP’den Özgür Özel’e Boykot Tepkisi: “Milli Şirketleri Boykot Ederek CHP’ye Liyakatini Boykot Etmiştir”
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, dün akşam boykot ettikleri markaları açıklayan Özgür Özel’e tepki gösterdi. Ömer Çelik açıklamasında “Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir” dedi.
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Sosyal medya hesabından Özgür Özel’e tepki gösteren Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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