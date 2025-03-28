Mustafa Varank Kimdir? AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Mustafa Varank, Türkiye'ye döndüğünde ise siyaset sahnesinde yerini aldı. İlk olarak 2005 yılında Başbakanlık'ta görev aldı. 2011 yılında Başbakan başdanışmanlığı, 2014 senesinde Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı ve 2016'da Büyükelçilik görevlerini üstlendi. Temmuz 2018'de ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak göreve başladı.

Varank, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise Bursa Milletvekili olarak seçimlere katıldı. Milletvekili seçilerek 28. Dönem'de Meclis'e girdi. Bursa Milletvekili Varank, aynı zamanda 28. Dönem 1. Devre’de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olarak da görev almaktadır.