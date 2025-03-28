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Mustafa Varank Kimdir? AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Mustafa Varank Kimdir? AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 19:02

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, siyaset gündeminin nabzını tutan isimler arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık dikkatleri üzerine çeken eski Bakan Mustafa Varank'ın kim olduğu ise merak konusu oluyor. Vatandaşlar, Varank'ın bugüne dek üstlendiği görevleri ve eğitim hayatını araştırıyor. Peki, Mustafa Varank kimdir? 

İşte, Mustafa Varank'ın siyasi kariyeri ve eğitim hayatı hakkında merak edilenler...

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Mustafa Varank Kimdir?

mustafa varank kimdir

Mustafa Varank, 5 Şubat 1976 tarihinde Trabzon iline bağlı Of ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Varank, üniversite eğitimini ise Ankara'da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 

Akademik kariyerine üniversiteden sonra da devam eden Mustafa Varank, önce ABD'de Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Ardından Florida State Üniversitesi'nde uzman olarak görev yaptı. Varank, bir süre de Indiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsü’nde sistem yöneticisi ve araştırmacı olarak da görev aldı. 

Mustafa Varank Evli mi? 

Mustafa Varank, evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa Varank'ın Siyasi Kariyeri

mustafa varank yaş

Mustafa Varank, Türkiye'ye döndüğünde ise siyaset sahnesinde yerini aldı. İlk olarak 2005 yılında Başbakanlık'ta görev aldı. 2011 yılında Başbakan başdanışmanlığı, 2014 senesinde Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı ve 2016'da Büyükelçilik görevlerini üstlendi. Temmuz 2018'de ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak göreve başladı. 

Varank, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise Bursa Milletvekili olarak seçimlere katıldı. Milletvekili seçilerek 28. Dönem'de Meclis'e girdi. Bursa Milletvekili Varank, aynı zamanda 28. Dönem 1. Devre’de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olarak da görev almaktadır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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