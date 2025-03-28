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Özel'in Boykot Çağrısının Odağındaki Espressolab'in X Hesabı Kapatıldı

Özel'in Boykot Çağrısının Odağındaki Espressolab'in X Hesabı Kapatıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.03.2025 - 12:32

Kahve zinciri Espressolab birkaç gündür Türkiye'nin en çok konuşulan markası. Özgür Özel'in boykot listesinde ilk sırada bulunan ünlü kahveci listedeki diğer markalardan çok daha fazla konuşuldu. Muhalifler boş olan şubelerle boykotun etkili olduğunu göstermeye çalışırken başta Mustafa Varank olmak üzere AKP'ye yakın isimlerden karşı tepki de geldi. Çok konuşulan kahve zincirinin hesabını kapadığı gözlemlendi.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak düzenlenen Saraçhane Mitingi'nde Özgür Özel'in boykot edilecek markaları açıklaması bekleniyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak düzenlenen Saraçhane Mitingi'nde Özgür Özel'in boykot edilecek markaları açıklaması bekleniyordu.

Özel'in ağzından çıkan ilk marka Espressolab oldu. Özel'e göre zinciri kuran kişiler hükümetle doğrudan ilintiliydi ve zincirin kitlesi kendi seçmeninde oluşuyordu.

Firma neden boykot edildiklerini anlamadıklarını ifade etti.

Firma neden boykot edildiklerini anlamadıklarını ifade etti.

Siyaset değil kahve yaptıklarını ısrarla yineledi.

Ancak siyaset dışı söylemlere rağmen şubeler adeta AKP mitingine dönüştü.

Ancak siyaset dışı söylemlere rağmen şubeler adeta AKP mitingine dönüştü.

Partili isimler destek pozları verirken seçmenlere çağrıda bulunuldu. İçeride Recep Tayyip Erdoğan sloganları atıldı. Hatta Bağdat Caddesi şubesini Çevik Kuvvet korudu.

Ancak bugün X'e bakan kullanıcılar firmanın sayfasının kapandığıyla karşılaştı.

Ancak bugün X'e bakan kullanıcılar firmanın sayfasının kapandığıyla karşılaştı.

İddialara göre sosyal medya ekipleri paylaşımlarda temizliğe gidiyor.

İddialara göre sosyal medya ekipleri paylaşımlarda temizliğe gidiyor.

Belli bir siyasi alana çekilen kahve zincirinin LGBT bireylerin keyifle vakit geçirdiği yerlerden biri olması gibi birkaç gündür destek aldığı kitlenin tepkisini çekecek paylaşımların silindiği tahmin ediliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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