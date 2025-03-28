Özel'in Boykot Çağrısının Odağındaki Espressolab'in X Hesabı Kapatıldı
Özel'in Boykot Çağrısının Odağındaki Espressolab'in X Hesabı Kapatıldı
Kahve zinciri Espressolab birkaç gündür Türkiye'nin en çok konuşulan markası. Özgür Özel'in boykot listesinde ilk sırada bulunan ünlü kahveci listedeki diğer markalardan çok daha fazla konuşuldu. Muhalifler boş olan şubelerle boykotun etkili olduğunu göstermeye çalışırken başta Mustafa Varank olmak üzere AKP'ye yakın isimlerden karşı tepki de geldi. Çok konuşulan kahve zincirinin hesabını kapadığı gözlemlendi.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak düzenlenen Saraçhane Mitingi'nde Özgür Özel'in boykot edilecek markaları açıklaması bekleniyordu.
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Firma neden boykot edildiklerini anlamadıklarını ifade etti.
Ancak siyaset dışı söylemlere rağmen şubeler adeta AKP mitingine dönüştü.
Ancak bugün X'e bakan kullanıcılar firmanın sayfasının kapandığıyla karşılaştı.
İddialara göre sosyal medya ekipleri paylaşımlarda temizliğe gidiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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