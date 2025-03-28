Özel'in Boykot Çağrısının Odağındaki Espressolab'in X Hesabı Kapatıldı

Kahve zinciri Espressolab birkaç gündür Türkiye'nin en çok konuşulan markası. Özgür Özel'in boykot listesinde ilk sırada bulunan ünlü kahveci listedeki diğer markalardan çok daha fazla konuşuldu. Muhalifler boş olan şubelerle boykotun etkili olduğunu göstermeye çalışırken başta Mustafa Varank olmak üzere AKP'ye yakın isimlerden karşı tepki de geldi. Çok konuşulan kahve zincirinin hesabını kapadığı gözlemlendi.