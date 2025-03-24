Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: “Espressolab’e Uğramayacağız, Kahvesini İçmeyeceğiz”

Özgür Özel, Saraçhene'de 6. kez konuşmasını sürdürüyor. Özel, geçtiğimiz günlerde başlattığı boykot çağrısını sürdürdü. Vatandaşların tek tek markalar istediğini belirten Özel, şu ifadelere yer verdi:

'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için EspressoLab’ten içmeyin...Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız.'

Özel, boykot yapılan markaların 'boykotyap.com' sitesinden takip edilebileceğini aktardı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'Bugün 6. gün; bu bir meydan mitingi değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!

Vatandaşın dediği oluyorsa, kimin geleceğine ve gideceğine halk karar veriyorsa orada demokrasi vardır. Ama bir ülkede geleceğe soy kütükleri belirliyorsa orada monarşi vardır. Halk birilerinin yöneteceğine karar veriyor ama kimin gideceğine başkaları karar veriyorsa orada darbe vardır, faşizm vardır.

Biz Saraçhane'de toplanıyoruz ama dağılamıyoruz. Çünkü dağılmanın sonuçlarını biliyoruz. İlk fırsatta bir sonraki akşam yine buraya geliyoruz. Çünkü burada toplanmanın şartları devam etmektedir. Dağılmanın şartları oluşmamıştır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

İlk gün toplandığımızda 'İlk gün olur, yarın unutulur' demişlerdi. Her şeyin hesabını yapmışlardı ama bir şeyi hesap edemediler: Sizi hesap edemediler. 'Onların seçtiğinin değil benim atadığımın dönemi başlar.'