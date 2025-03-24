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Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: “Espressolab’e Uğramayacağız, Kahvesini İçmeyeceğiz”

Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: “Espressolab’e Uğramayacağız, Kahvesini İçmeyeceğiz”

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 22:27

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla Saraçhane'de muhalif liderlerin konuşmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bugün 6. gün; bu bir meydan mitingi değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!' diyerek sözlerine başladı. 'Sonuna kadar devam edeceğiz' diyen Özel, boykot çağrısını yeniledi.

Özgür Özel boykot çağrısını tekrarladı. Özel, “Espressolab’a uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.” dedi.

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Özel'den "Espressolab" markasına boykot çağrısı.

Özel'den "Espressolab" markasına boykot çağrısı.

Özgür Özel, Saraçhene'de 6. kez konuşmasını sürdürüyor. Özel, geçtiğimiz günlerde başlattığı boykot çağrısını sürdürdü. Vatandaşların tek tek markalar istediğini belirten Özel, şu ifadelere yer verdi:

'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için EspressoLab’ten içmeyin...Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız.'

Özel, boykot yapılan markaların 'boykotyap.com' sitesinden takip edilebileceğini aktardı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'Bugün 6. gün; bu bir meydan mitingi değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi! 

Vatandaşın dediği oluyorsa, kimin geleceğine ve gideceğine halk karar veriyorsa orada demokrasi vardır. Ama bir ülkede geleceğe soy kütükleri belirliyorsa orada monarşi vardır. Halk birilerinin yöneteceğine karar veriyor ama kimin gideceğine başkaları karar veriyorsa orada darbe vardır, faşizm vardır.

Biz Saraçhane'de toplanıyoruz ama dağılamıyoruz. Çünkü dağılmanın sonuçlarını biliyoruz. İlk fırsatta bir sonraki akşam yine buraya geliyoruz. Çünkü burada toplanmanın şartları devam etmektedir. Dağılmanın şartları oluşmamıştır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

İlk gün toplandığımızda 'İlk gün olur, yarın unutulur' demişlerdi. Her şeyin hesabını yapmışlardı ama bir şeyi hesap edemediler: Sizi hesap edemediler. 'Onların seçtiğinin değil benim atadığımın dönemi başlar.'

"Ekrem Başkan, bu meydan seni selamlıyor!"

"Ekrem Başkan, bu meydan seni selamlıyor!"

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun da Saraçhane Meydanı'nı izlediğini aktararak sözlerine devam etti:

'Dün yapılan seçimle 1 milyon 750 bin CHP üyesi sandık başına koştu ve 1 milyon 653 bini oy kullanarak CHP içinde İmamoğlu'na oy verdi. Darbe sabahı kalkıp da artık İmamoğlu CHP'nin adayı değil, tüm Türkiye'ye emanettir deyip her sandığın yanına dayanışma sandığı koyduğumuz günden sonra pazar günü elinde koltuk değneğiyle, engelli arabasıyla, kimi komşusunun koluna girerek sandıklara koştu Türkiye.

'Dayanışma sandıklarında dün 13 milyon 844 bin 70 oy kullanıldı. Toplam kullanılan 15,5 milyon oy adına şu anda odasına gelen televizyondan sizi izleyen ve dronedan sizi gören İmamoğlu'na selam olsun Ekrem Başkan! Ekrem Başkanım görüyor musun, bu meydan seni selamlıyor! Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki Cumhurbaşkanını selamlıyor! Biliyorum, Ekrem Başkan da Saraçhane'yi selamlıyor, Türkiye'yi selamlıyor. 

Yarın sabah saat 9:30'da Ekrem Başkanımızın yanında olacağım, ona sizden selam götürüyorum. '

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Halil orman

yıllardır yandaş markaları satın almamaya özen gösteriyorum ancak çok daha kapsamlı bir boykot için güzel hazırlanmış bir liste paylaşılması gerekiyor.

Samet Şahin Koç

liste hazırlanmış. pek çok sosyal medya hesabında paylaşılmış listeler var.

Ahmet Lacin

bir yerden başlamak lazım nasıl oluyormuş görsünler