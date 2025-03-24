Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: “Espressolab’e Uğramayacağız, Kahvesini İçmeyeceğiz”
Özgür Özel'den Boykot Açıklaması: “Espressolab’e Uğramayacağız, Kahvesini İçmeyeceğiz”
İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla Saraçhane'de muhalif liderlerin konuşmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bugün 6. gün; bu bir meydan mitingi değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!' diyerek sözlerine başladı. 'Sonuna kadar devam edeceğiz' diyen Özel, boykot çağrısını yeniledi.
Özgür Özel boykot çağrısını tekrarladı. Özel, “Espressolab’a uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.” dedi.
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Özel'den "Espressolab" markasına boykot çağrısı.
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"Ekrem Başkan, bu meydan seni selamlıyor!"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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yıllardır yandaş markaları satın almamaya özen gösteriyorum ancak çok daha kapsamlı bir boykot için güzel hazırlanmış bir liste paylaşılması gerekiyor.
liste hazırlanmış. pek çok sosyal medya hesabında paylaşılmış listeler var.
bir yerden başlamak lazım nasıl oluyormuş görsünler
Gitmiyoruz!!!