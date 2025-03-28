onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez Açıkladı: Piyasalardaki Çöküşün Nedeni Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıdır

Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez Açıkladı: Piyasalardaki Çöküşün Nedeni Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıdır

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 16:40

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alınmasıyla birlikte piyasalarda adeta deprem yaşandı. Borsada tarihi düşüş görüldü; altın, dolar ve euro rekorlar kırdı. Merkez Bankası'nın 19-21 Mart arası üç günde 25 milyar dolar satışı gerçekleştirdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi blogunda piyasalardaki depremin nedenini yazdı. Eğilmez, 'Piyasalardaki çöküşün, ekonomideki bozulmanın nedeni protestolar, mitingler değil, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıdır' ifadelerini kullandı ve bilanço ortaya çıkardı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"O gün henüz hiçbir protesto yokken dolar kuru 41,5'e çıktı, borsa hızla düştü, devre kesiciler çalıştı..."

"O gün henüz hiçbir protesto yokken dolar kuru 41,5'e çıktı, borsa hızla düştü, devre kesiciler çalıştı..."

Ekonomist Mahfi Eğilmez, çöküşün nedeninin 19 Mart 2025 Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması olduğunu belirtti. 

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı güne dikkat çeken Eğilmez, yazısında şu ifadelere yer verdi:

'O gün henüz hiçbir protesto, miting falan yokken dolar kuru 41,5'e çıktı, borsa hızla düştü, devre kesiciler çalıştı, TCMB milyarlarca dolar satarak piyasaya müdahale etti, kamu kurumları milyarlarca liralık hisse satın alarak borsadaki çöküşü durdurmaya çalıştı. Bunlar olurken ortada ne protesto ne de miting vardı. Bugün içinde olduğumuz durumun nedeni protestolar değil, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıdır.'

Eğilmez, 17 Mart Pazartesi gününden 28 Mart Cuma gününe kadar olan tabloyu rakamlarla açıkladı 👇

Eğilmez, 17 Mart Pazartesi gününden 28 Mart Cuma gününe kadar olan tabloyu rakamlarla açıkladı 👇

'17 Mart Pazartesi günüyle başlayan haftaya girdiğimizde finansal piyasalarda durum şöyleydi:

  • USD / TL Kuru: 36,60

  • Gösterge Faiz: 37,09

  • TCMB Gecelik Borç Verme Faizi: % 44

  • BIST 100 Endeksi: 10.811

  • CDS Risk Primi (5 yıllık): 242

19 Mart günü Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Henüz protesto eylemleri, Saraçhane toplantıları başlamamıştı. O gün piyasalarda durum şöyleydi:

  • USD / TL Kuru: 37,90

  • Gösterge Faiz: 41,23

  • TCMB Gecelik Borç Verme Faizi: % 44

  • BIST 100 Endeksi: 9.860

  • CDS Risk Primi (5 Yıllık): 262

Açık bir şekilde görülüyor ki henüz hiçbir protesto ortada yokken yalnızca diploma iptali ve ardından gelen gözaltı ile piyasalar bozulmaya başlamıştı.  Finansal piyasalardaki çöküşün nedeni protestolar, gösteriler değil, İmamoğlu’nun diplomasının iptali, gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıdır. Protestolar ve gösteriler, neden değil sonuçtur.

Piyasaların 28 Mart 2025 saat 14 itibarıyla görünümü şöyleydi:

  • USD / TL Kuru: 38,01

  • Gösterge Faiz: 45,53

  • TCMB Gecelik Borç Verme Faizi: % 46

  • BIST 100 Endeksi: 9.460

  • CDS Risk Primi (5 Yıllık): 294'

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın