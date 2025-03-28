Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez Açıkladı: Piyasalardaki Çöküşün Nedeni Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıdır

'17 Mart Pazartesi günüyle başlayan haftaya girdiğimizde finansal piyasalarda durum şöyleydi:

USD / TL Kuru: 36,60

Gösterge Faiz: 37,09

TCMB Gecelik Borç Verme Faizi: % 44

BIST 100 Endeksi: 10.811

CDS Risk Primi (5 yıllık): 242

19 Mart günü Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Henüz protesto eylemleri, Saraçhane toplantıları başlamamıştı. O gün piyasalarda durum şöyleydi:

USD / TL Kuru: 37,90

Gösterge Faiz: 41,23

TCMB Gecelik Borç Verme Faizi: % 44

BIST 100 Endeksi: 9.860

CDS Risk Primi (5 Yıllık): 262

Açık bir şekilde görülüyor ki henüz hiçbir protesto ortada yokken yalnızca diploma iptali ve ardından gelen gözaltı ile piyasalar bozulmaya başlamıştı. Finansal piyasalardaki çöküşün nedeni protestolar, gösteriler değil, İmamoğlu’nun diplomasının iptali, gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıdır. Protestolar ve gösteriler, neden değil sonuçtur.

Piyasaların 28 Mart 2025 saat 14 itibarıyla görünümü şöyleydi:

USD / TL Kuru: 38,01

Gösterge Faiz: 45,53

TCMB Gecelik Borç Verme Faizi: % 46

BIST 100 Endeksi: 9.460

CDS Risk Primi (5 Yıllık): 294'

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