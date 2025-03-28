Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez Açıkladı: Piyasalardaki Çöküşün Nedeni Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıdır
Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez Açıkladı: Piyasalardaki Çöküşün Nedeni Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıdır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alınmasıyla birlikte piyasalarda adeta deprem yaşandı. Borsada tarihi düşüş görüldü; altın, dolar ve euro rekorlar kırdı. Merkez Bankası'nın 19-21 Mart arası üç günde 25 milyar dolar satışı gerçekleştirdi.
Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi blogunda piyasalardaki depremin nedenini yazdı. Eğilmez, 'Piyasalardaki çöküşün, ekonomideki bozulmanın nedeni protestolar, mitingler değil, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıdır' ifadelerini kullandı ve bilanço ortaya çıkardı.
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"O gün henüz hiçbir protesto yokken dolar kuru 41,5'e çıktı, borsa hızla düştü, devre kesiciler çalıştı..."
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Eğilmez, 17 Mart Pazartesi gününden 28 Mart Cuma gününe kadar olan tabloyu rakamlarla açıkladı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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