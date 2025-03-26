Fatih Karahan Merkez Bankası'nın Ne Kadar Döviz Sattığını Açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla birlikte piyasalarda deprem yaşandı. Borsada tarihi düşüş; altın, dolar ve euroda ise tarihi yükseliş görüldü. 19 Mart-21 Mart arası Merkez Bankası'nın 26 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Ekonomim'de yer alan habere göre TCMB Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcıların katıldığı toplantıda gün gün ne kadar döviz satıldığını açıkladı.

Ekonomim’in toplantıya katılan kaynaklardan edindiği bilgiye göre 19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar satış gerçekleştirildi. 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar satış oldu. 22 Mart Cuma günü Merkez Bankası 12 milyar dolar sattı.

Üç günlük satışın toplam miktarı 25 milyar dolar oldu.

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