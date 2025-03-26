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Ekonomi
Fatih Karahan Merkez Bankası'nın Ne Kadar Döviz Sattığını Açıkladı

Fatih Karahan Merkez Bankası'nın Ne Kadar Döviz Sattığını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2025 - 09:29

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından Merkez Bankası'nın kurdaki yükselişi dizginlemek için üç günde 26 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Ekonomim'de yer alan habere göre Fatih Karahan Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığını gün gün açıkladı.

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Piyasalarda hareketlilik Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başladı, tutuklanmasının ardından daha da arttı.

Piyasalarda hareketlilik Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başladı, tutuklanmasının ardından daha da arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasalardaki hareketliliğin ardından 25 Mart Çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yaklaşık 4 bin 500 yatırımcı katıldı. 

Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Bakanımız Sayın Şimşek, toplantıda piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için ilk günden itibaren gereken tüm adımların en kısa sürede atıldığını belirtmiştir. Böylece piyasalardaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini ifade etmiştir. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını da vurgulamıştır.”

Merkez Bankası Ne Kadar Döviz Sattı?

Merkez Bankası Ne Kadar Döviz Sattı?

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla birlikte piyasalarda deprem yaşandı. Borsada tarihi düşüş; altın, dolar ve euroda ise tarihi yükseliş görüldü. 19 Mart-21 Mart arası Merkez Bankası'nın 26 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Ekonomim'de yer alan habere göre TCMB Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcıların katıldığı toplantıda gün gün ne kadar döviz satıldığını açıkladı. 

Ekonomim’in toplantıya katılan kaynaklardan edindiği bilgiye göre 19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar satış gerçekleştirildi. 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar satış oldu. 22 Mart Cuma günü Merkez Bankası 12 milyar dolar sattı.

Üç günlük satışın toplam miktarı 25 milyar dolar oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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