Fatih Karahan Merkez Bankası'nın Ne Kadar Döviz Sattığını Açıkladı
Fatih Karahan Merkez Bankası'nın Ne Kadar Döviz Sattığını Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından Merkez Bankası'nın kurdaki yükselişi dizginlemek için üç günde 26 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Ekonomim'de yer alan habere göre Fatih Karahan Merkez Bankası'nın ne kadar döviz sattığını gün gün açıkladı.
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Piyasalarda hareketlilik Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başladı, tutuklanmasının ardından daha da arttı.
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Merkez Bankası Ne Kadar Döviz Sattı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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