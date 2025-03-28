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İmamoğlu’nun Başkanlığını Yaptığı TBB’de Başkanvekili Zeydan Karalar Oldu

İmamoğlu’nun Başkanlığını Yaptığı TBB’de Başkanvekili Zeydan Karalar Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 17:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) için başkanvekili seçimi sonuçlandı. TBB başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Karalar, İmamoğlu’nun görevine vekalet edecek.

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği'ne Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği'ne Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçildi.

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı TBB'de başkanvekili Zeydan Karalar seçildi. TBB Meclisi, Başkanvekili seçimi için toplandı.

Oylama sonucunda TBB Başkanvekilliği'ne 463 oy alarak Zeydan Karalar seçildi. AKP'li Ahmet Metin Genç 179 oy aldı.

Kararın ardından konuşma yapan Karalar, 'AKP döneminde 2000 araç dağıtmışlar, 1700'ünü kendi belediyelerine vermişler. Ekrem Başkan, TBB Başkanı olunca %55 CHP belediyelerine, %45 diğer belediyelere vermiş. İşte adalet budur.'

Öte yandan Türkiye Belediyeler Birliği, 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararı için kuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Karalar'ı tebrik etti:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Karalar'ı tebrik etti:
twitter.com

'Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar’ı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevine seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Yeni görevinde başarılar dilerim.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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