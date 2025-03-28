İmamoğlu’nun Başkanlığını Yaptığı TBB’de Başkanvekili Zeydan Karalar Oldu
İmamoğlu’nun Başkanlığını Yaptığı TBB’de Başkanvekili Zeydan Karalar Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) için başkanvekili seçimi sonuçlandı. TBB başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Karalar, İmamoğlu’nun görevine vekalet edecek.
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği'ne Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçildi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Karalar'ı tebrik etti:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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