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Narin'in Ailesiyle Birlikte Gittiği Geziden Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Narin'in Ailesiyle Birlikte Gittiği Geziden Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2025 - 17:47

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan, günler sonra cansız bedenine ulaşılan Narin tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Aile yakınlarının sorumlu olarak yargılandığı davada amcası, annesi ve abisi ağır cezalar almıştı. Ancak Narin'in hangi gerekçeye öldürüldüğü hala aydınlatılamamıştı. Bugün ise sosyal medyada Narin'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Türkiye'yi yasa boğan cinayetin gerekçesi hala belirsiz.

Türkiye'yi yasa boğan cinayetin gerekçesi hala belirsiz.

8 yaşında kaybolan ve adeta tüm Türkiye'nin seferber olduğu bir arama süreci sonunda cansız bedenine ulaşılan Narin hepimizi yasa boğmuştu. Minik Narin'le ilgili cinayetin neden işlendiği belirsizliğini koruyor ancak aile yakınları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesi, abisi ve amcasının ağır cezalar aldığı yargılama süreci yine de kamuoyunu tatmin etmekten uzak kaldı.

Ailesiyle çekildiği son fotoğraflar paylaşıldı.

Ailesiyle çekildiği son fotoğraflar paylaşıldı.

21 Ağustos'ta kaybolan ancak 8 Eylül'de bulunabilen Narin'in ölümünün ardından yargı gibi kamuoyu da çıkan deliller neticesinde aileyi suçlamıştı. Aile üyeleri inkar etse de, başka birini suçlasa da karar değişmedi. 

Bugünse Narin'in ailesiyle gittiği son geziden fotoğraflar paylaşıldı. Narin'in annesi, babası ve kardeşleriyle geçirdiği mutlu günden kalan iki fotoğraf yaşananları bir kez daha hatırlattı. 

Narin'in ayağında öldürüldüğü zaman bulunan kırmızı terlikler olduğu dikkat çekti.

Babasıyla bir arada olan fotoğrafı da paylaşıldı.

Babasıyla bir arada olan fotoğrafı da paylaşıldı.

Narin'in her zaman babasıyla ilişkisinin iyi olduğu söylenirken paylaşılan diğer fotoda babasının yanında mutlu olduğu görülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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