Narin'in Ailesiyle Birlikte Gittiği Geziden Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı

8 yaşında kaybolan ve adeta tüm Türkiye'nin seferber olduğu bir arama süreci sonunda cansız bedenine ulaşılan Narin hepimizi yasa boğmuştu. Minik Narin'le ilgili cinayetin neden işlendiği belirsizliğini koruyor ancak aile yakınları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesi, abisi ve amcasının ağır cezalar aldığı yargılama süreci yine de kamuoyunu tatmin etmekten uzak kaldı.