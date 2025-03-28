Narin'in Ailesiyle Birlikte Gittiği Geziden Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Narin'in Ailesiyle Birlikte Gittiği Geziden Son Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan, günler sonra cansız bedenine ulaşılan Narin tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Aile yakınlarının sorumlu olarak yargılandığı davada amcası, annesi ve abisi ağır cezalar almıştı. Ancak Narin'in hangi gerekçeye öldürüldüğü hala aydınlatılamamıştı. Bugün ise sosyal medyada Narin'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Türkiye'yi yasa boğan cinayetin gerekçesi hala belirsiz.
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Ailesiyle çekildiği son fotoğraflar paylaşıldı.
Babasıyla bir arada olan fotoğrafı da paylaşıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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