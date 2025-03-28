Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Bir Hakemi İstanbul'a Davet Etti

Beşiktaş ve Galatasaray yarın derbide karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic'in ardından Beşiktaş kendi derbilerinde de yabancı hakemlerin görev almasını istemişti. Ancak TFF geri adım atmadı ve maça Yasin Kol'u atadı. Yasin Kol kararından sonra Beşiktaş cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi. Beşiktaş'tan bir de yabancı hakem kararı geldi.