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Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Bir Hakemi İstanbul'a Davet Etti

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Bir Hakemi İstanbul'a Davet Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2025 - 20:34

Beşiktaş ve Galatasaray yarın derbide karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic'in ardından Beşiktaş kendi derbilerinde de yabancı hakemlerin görev almasını istemişti. Ancak TFF geri adım atmadı ve maça Yasin Kol'u atadı. Yasin Kol kararından sonra Beşiktaş cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi. Beşiktaş'tan bir de yabancı hakem kararı geldi.

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Beşiktaş-Galatasaray maçında hakem Yasin Kol oldu.

Beşiktaş-Galatasaray maçında hakem Yasin Kol oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında yabancı hakemin görev alması diğer derbilerde de yabancı hakem kararının alınabileceğini düşündürtmüştü. Ancak beklenen olmadı TFF ve MHK, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı maça Yasin Kol'u atadı. Kol'un yabancı dili olmaması eleştiri konusu olurken, Beşiktaş yaşananların 'adaletsizlik' olduğunu söyledi.

Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi geldi.

Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi geldi.

Beşiktaş bu karara karşın Yasin Kol'u adeta markaja alacak. Beşiktaş, İsviçreli emekli hakem Urs Meier'i İstanbul'a derbiyi izlemesi için davet etti. Meier, maçı hakem gözüyle izleyecek ve Yasin Kol'un kararlarını değerlendirecek.

Urs Meier'in kararları ve yorumları sosyal medyada yayınlanacak.

Urs Meier'in kararları ve yorumları sosyal medyada yayınlanacak.

Maçı Serdal Adalı ile birlikte izlemesi beklenen Meier'in kararları sıcağı sıcağına Beşiktaş'ın dijital kanallarından duyurulacak. Maç sonu da Beşiktaş YouTube kanalına çıkacak olan Meier, Yasin Kol'un verdiği kararları değerlendirecek.

Urs Meier'in tartışmasız bir kariyeri vardı.

Urs Meier'in tartışmasız bir kariyeri vardı.

Urs Meier, 1998 ve 2002 Dünya Kupası ile EURO 2000 ve EURO 2004'te görev aldı.

İsviçreli eski hakem, 2002'de Real Madrid'in Bayer Leverkusen'i yendiği Şampiyonlar Ligi finalini de yönetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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