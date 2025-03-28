Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Bir Hakemi İstanbul'a Davet Etti
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Bir Hakemi İstanbul'a Davet Etti
Beşiktaş ve Galatasaray yarın derbide karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic'in ardından Beşiktaş kendi derbilerinde de yabancı hakemlerin görev almasını istemişti. Ancak TFF geri adım atmadı ve maça Yasin Kol'u atadı. Yasin Kol kararından sonra Beşiktaş cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi. Beşiktaş'tan bir de yabancı hakem kararı geldi.
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Beşiktaş-Galatasaray maçında hakem Yasin Kol oldu.
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Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi geldi.
Urs Meier'in kararları ve yorumları sosyal medyada yayınlanacak.
Urs Meier'in tartışmasız bir kariyeri vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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