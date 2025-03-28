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Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, Takımın Durumuna Tepki Olarak Süresiz Açlık Grevine Başladı

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, Takımın Durumuna Tepki Olarak Süresiz Açlık Grevine Başladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 13:44

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TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, takımının düşüşüne tepki göstermek amacıyla açlık grevine başladı. Ergil, Denizli'nin kent merkezi 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor, artık benim için taziye yeri şehir merkezidir' dedi.

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Denizlispor, Süper Lig'de 19 sezon mücadele ettikten sonra bu sezon TFF 3. Lig'de 17 puanla 15. sırada ve küme düşme potasında yer alıyor.

Denizlispor, Süper Lig'de 19 sezon mücadele ettikten sonra bu sezon TFF 3. Lig'de 17 puanla 15. sırada ve küme düşme potasında yer alıyor.

Ergil, bu kararı, takımın yok olmasına tepki olarak aldığını belirtti. Açlık grevi kararının tamamen kendi inisiyatifiyle olduğunu vurgulayan Ergil, 'Tek başımayım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa, siyaseti karıştırmamasını rica ederim' dedi.

Başkan Ergil, bu eyleminin, takıma sahip çıkmayan herkese karşı olduğunu ifade etti.

Başkan Ergil, bu eyleminin, takıma sahip çıkmayan herkese karşı olduğunu ifade etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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