Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, Takımın Durumuna Tepki Olarak Süresiz Açlık Grevine Başladı

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, takımının düşüşüne tepki göstermek amacıyla açlık grevine başladı. Ergil, Denizli'nin kent merkezi 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor, artık benim için taziye yeri şehir merkezidir' dedi.