Dembele'nin Instagram'da Yaptığı Güncelleme Kafaları Karıştırdı

27 yaşındaki yıldız, milli arada Instagram profil fotoğrafını güncelledi. İlk bakışta sıradan bir değişiklik gibi görünse de Dembele’nin seçtiği kare dikkat çekti. Yeni fotoğrafında Barcelona’dan eski takım arkadaşı Gavi ile antrenmanda çekilmiş bir anını kullanan futbolcu, sosyal medyada taraftarların transfer ihtimalini konuşmasına neden oldu.

Gavi'nin Barça ile 30 Haziran 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri 70 milyon euro.

*Fotoğraf: ESPN