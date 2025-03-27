Dembele'nin Instagram'da Yaptığı Güncelleme Kafaları Karıştırdı
Dembele'nin Instagram'da Yaptığı Güncelleme Kafaları Karıştırdı
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Luis Enrique yönetimindeki PSG'nin bu sezonki çıkışında etkili olan Dembele'den dikkat çeken hamle.
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Instagram profilindeki fotoğrafını değiştirdi, yenisinde Gavi'nin olması gündemde.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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