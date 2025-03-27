onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dembele'nin Instagram'da Yaptığı Güncelleme Kafaları Karıştırdı

Dembele'nin Instagram'da Yaptığı Güncelleme Kafaları Karıştırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.03.2025 - 15:59

Fransa Ligue 1 devi Paris Sain-Germain'in başarılı futbolcusu Ousmane Dembele, Instagram hesabındaki profil fotoğrafını güncelledi. 27 yaşındaki oyuncu yeni fotoğrafında eski takım arkadaşı Gavi'ye yer verdi. Değişiklik sosyal medyada futbolseverler tarafından transfer mesajı olarak yorumlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Luis Enrique yönetimindeki PSG'nin bu sezonki çıkışında etkili olan Dembele'den dikkat çeken hamle.

Luis Enrique yönetimindeki PSG'nin bu sezonki çıkışında etkili olan Dembele'den dikkat çeken hamle.

Mbappe'nin Real Madrid'e transferi sonrasında nasıl bir performans sergileyeceği merak edilen PSG, beklentilerin üzerine çıktı. Teknik Direktör Luis Enrique ve öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Hem ligde hem de Avrupa'da alınan başarılı sonuçların mimarlarından biri 6 sezon Barcelona'da forma giyen, 2023 yazında takıma katılan Dembele oldu. Fransız oyuncu, sadece bu sezon tüm kulvarlarda sergilediği 30 gol, 6 asistlik performansla İspanya ekibindekini skor katkısını neredeyse yakaladı.

Instagram profilindeki fotoğrafını değiştirdi, yenisinde Gavi'nin olması gündemde.

Instagram profilindeki fotoğrafını değiştirdi, yenisinde Gavi'nin olması gündemde.

27 yaşındaki yıldız, milli arada Instagram profil fotoğrafını güncelledi. İlk bakışta sıradan bir değişiklik gibi görünse de Dembele’nin seçtiği kare dikkat çekti. Yeni fotoğrafında Barcelona’dan eski takım arkadaşı Gavi ile antrenmanda çekilmiş bir anını kullanan futbolcu, sosyal medyada taraftarların transfer ihtimalini konuşmasına neden oldu. 

Gavi'nin Barça ile 30 Haziran 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri 70 milyon euro.

*Fotoğraf: ESPN

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın