onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Manchester City'nin Kapısından Dönen Abdülkadir Ömür'ün Pişmanlığı

Manchester City'nin Kapısından Dönen Abdülkadir Ömür'ün Pişmanlığı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.03.2025 - 12:09

Bir dönem Türkiye’de hem fiziksel hem de teknik becerileriyle dünya futbolunun zirvesindeki Lionel Messi’ye benzetilen Abdülkadir Ömür, yıllar önce İngiltere Premier Lig devi Manchester City'ye transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Milli futbolcudan bu sürece dair çarpıcı bir itiraf geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig ekibi Rizespor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, TRT SPOR'a konuk oldu. 25 yaşındaki oyuncu, kaçırdığı İngiltere fırsatı hakkında konuştu.

Süper Lig ekibi Rizespor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, TRT SPOR'a konuk oldu. 25 yaşındaki oyuncu, kaçırdığı İngiltere fırsatı hakkında konuştu.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ömür, 2016 yılında ilk kez A Takım'da kendine yer bulmuş, 2017-2018 sezonunda skora çok katkı yapamasa da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ertesi sezon ise kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. 5 gol 10 asistle bitirdiği sezonun son bölümünde A Milli Takım'a davet edilmişti. Yaz transfer döneminde de İngiliz dev Manchester City, kendisini transfer etmek için Trabzonspor'a 23 milyon euro teklif etmişti. Fakat o dönem bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, ayrılığa izin vermemişti. Sebep Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gitmesiydi. Ağaoğlu, yıllar sonra yaşananları şöyle açıklamıştı:

'Lille, Yusuf Yazıcı için 8 milyon euro ile gelmişti, pazarlıkla 18'le gitti. Yusuf'u verdikten sonra Manchester City'den Abdülkadir Ömür için teklif geldi. Yusuf'tan 18 milyon gelince, Abdülkadir Ömür için de 23 milyon Euro teklif geldi. İkisini aynı anda göndermenin doğru olmadığını düşündüm. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı. Ardından sakatlık yaşadı, yaşı hala genç. Hem performansının hem de değerinin artacağını düşünüyorum' 

Ömür, TRT SPOR'a yaşanan bu süreç hakkında konuştu ve şunları söyledi:

'Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsat kaçtıktan sonra işler benim adıma biraz zorlaştı.

O anlar 👇

2024 kış transfer döneminde Hull City'e gitmişti.

2024 kış transfer döneminde Hull City'e gitmişti.

Sekiz sezon Trabzonspor'un A Takımı'nda top koşturan Abdülkadir, takvimler 1 Şubat 2024'ü gösterdiğinde 2,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olmuştu. Hull City ile 37 maça çıkan kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamamış, yalnızca üç asist yapmıştı. Düşen performansının ardından Rizespor, 2024-2025 sezonun devre arasında kendisini sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın