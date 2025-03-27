Manchester City'nin Kapısından Dönen Abdülkadir Ömür'ün Pişmanlığı

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ömür, 2016 yılında ilk kez A Takım'da kendine yer bulmuş, 2017-2018 sezonunda skora çok katkı yapamasa da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ertesi sezon ise kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. 5 gol 10 asistle bitirdiği sezonun son bölümünde A Milli Takım'a davet edilmişti. Yaz transfer döneminde de İngiliz dev Manchester City, kendisini transfer etmek için Trabzonspor'a 23 milyon euro teklif etmişti. Fakat o dönem bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, ayrılığa izin vermemişti. Sebep Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gitmesiydi. Ağaoğlu, yıllar sonra yaşananları şöyle açıklamıştı:

'Lille, Yusuf Yazıcı için 8 milyon euro ile gelmişti, pazarlıkla 18'le gitti. Yusuf'u verdikten sonra Manchester City'den Abdülkadir Ömür için teklif geldi. Yusuf'tan 18 milyon gelince, Abdülkadir Ömür için de 23 milyon Euro teklif geldi. İkisini aynı anda göndermenin doğru olmadığını düşündüm. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı. Ardından sakatlık yaşadı, yaşı hala genç. Hem performansının hem de değerinin artacağını düşünüyorum'

Ömür, TRT SPOR'a yaşanan bu süreç hakkında konuştu ve şunları söyledi:

'Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsat kaçtıktan sonra işler benim adıma biraz zorlaştı.