Manchester City'nin Kapısından Dönen Abdülkadir Ömür'ün Pişmanlığı
Manchester City'nin Kapısından Dönen Abdülkadir Ömür'ün Pişmanlığı
Bir dönem Türkiye’de hem fiziksel hem de teknik becerileriyle dünya futbolunun zirvesindeki Lionel Messi’ye benzetilen Abdülkadir Ömür, yıllar önce İngiltere Premier Lig devi Manchester City'ye transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Milli futbolcudan bu sürece dair çarpıcı bir itiraf geldi.
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Süper Lig ekibi Rizespor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, TRT SPOR'a konuk oldu. 25 yaşındaki oyuncu, kaçırdığı İngiltere fırsatı hakkında konuştu.
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2024 kış transfer döneminde Hull City'e gitmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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