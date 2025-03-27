onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Futbolseverler Beşiktaş - Galatasaray Maçına Yasin Kol'un Atanmasına Ne Diyor?

Futbolseverler Beşiktaş - Galatasaray Maçına Yasin Kol'un Atanmasına Ne Diyor?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.03.2025 - 10:51

Galatasaray - Fenerbahçe maçında yabancı hakemin görev alması sonrası Beşiktaş, kritik maçlarına yerli hakem atanacağı takdirde adaletsizlik olacağını belirtmiş, bu yüzden TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunmuştu. TFF, talebi reddetti, Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol oldu. Atama, sosyal medyada futbolseverlerin tepkisini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Derbiyi Yasin Kol'un yönetecek olması futbolseverler tarafından yanlış bulundu. Sosyal medyada öne çıkan paylaşımlardan bazıları şu şekilde 👇

Derbiyi Yasin Kol'un yönetecek olması futbolseverler tarafından yanlış bulundu. Sosyal medyada öne çıkan paylaşımlardan bazıları şu şekilde 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın