Futbolseverler Beşiktaş - Galatasaray Maçına Yasin Kol'un Atanmasına Ne Diyor?
Futbolseverler Beşiktaş - Galatasaray Maçına Yasin Kol'un Atanmasına Ne Diyor?
Galatasaray - Fenerbahçe maçında yabancı hakemin görev alması sonrası Beşiktaş, kritik maçlarına yerli hakem atanacağı takdirde adaletsizlik olacağını belirtmiş, bu yüzden TFF'ye yabancı hakem talebinde bulunmuştu. TFF, talebi reddetti, Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol oldu. Atama, sosyal medyada futbolseverlerin tepkisini çekti.
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Derbiyi Yasin Kol'un yönetecek olması futbolseverler tarafından yanlış bulundu. Sosyal medyada öne çıkan paylaşımlardan bazıları şu şekilde 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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