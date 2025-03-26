onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Yerli Hakem Tepkisi: TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı İstifa Etti!

Yerli Hakem Tepkisi: TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı İstifa Etti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.03.2025 - 13:35

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa kararı aldı. (HT Spor)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için yerli hakem kararı çıkmıştı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için yerli hakem kararı çıkmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebi TFF tarafından reddedildi!' demişti.

Beşiktaş açıklama yaptı.

Beşiktaş açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 'Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi.

Kazancı istifa etti.

Kazancı istifa etti.

HT SPOR'un aktardığına göre, bir dönem Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapan TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, dev karşılaşmamaya yabancı hakem atanacak olmaması sebebiyle görevini bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın