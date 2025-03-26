Yerli Hakem Tepkisi: TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı İstifa Etti!
Yerli Hakem Tepkisi: TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı İstifa Etti!
TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa kararı aldı. (HT Spor)
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Beşiktaş - Galatasaray derbisi için yerli hakem kararı çıkmıştı.
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Beşiktaş açıklama yaptı.
Kazancı istifa etti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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