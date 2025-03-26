onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fransa'daki Futbolcu Maaşlarını Duyunca Süper Lig'i Sorgulayabilirsiniz!

Fransa'daki Futbolcu Maaşlarını Duyunca Süper Lig'i Sorgulayabilirsiniz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.03.2025 - 13:10

Fransa basınından L'Equipe, Ligue 1'de en çok kazanan futbolcuları açıkladı. Yıldız oyuncuların aldığı net maaşlar paylaşıldı. Ücretlere bakıldığında Süper Lig'deki bazı ekipler, Fransa futbolunu geride bırakmış durumda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Futbol artık sadece sahada kazanılan bir oyun olmaktan çıktı adeta finansal bir güç savaşı haline geldi.

Futbol artık sadece sahada kazanılan bir oyun olmaktan çıktı adeta finansal bir güç savaşı haline geldi.

Yüksek maaşlar, büyük transfer ücretleri ve sponsorluk anlaşmaları takımların hem yerel liginde hem de Avrupa'daki konumunu belirler oldu.

Süper Lig'de makas açıldı.

Süper Lig'de makas açıldı.

2020 yılında başlayan pandemi dönemiyle birlikte başta Süper Lig olmak üzere alt liglerdeki takımlar, geçmişe kıyasla birçok gelir kaleminden oldu. Taraftarlar, stadyumdan uzaklaştı, mücadelelerin seyir zevki hakemlerin de etkisiyle ciddi değişim gösterdi, oyuncu maliyetleri arttı. Büyük resme bakıldığında kulüpler çıkmaza girdi. Hatta bazı ekipler, transfer yasağı bile aldı. Üç büyükler, tarihlerinin en yüksek kadro seviyelerine ulaştı ancak daha önce hiç görülmeyen futbolcu maaşlarıyla. Durum böyle olunca rekabet de en alt seviyeye indi.

Peki Fransa'da durum nasıl?

Peki Fransa'da durum nasıl?

Ligue 1’de futbolcuların kazançları göz önüne alındığında, özellikle PSG dışındaki maaşlar dikkat çekici derecede düşük kalıyor. L'Equipe'in listesine göre, Paris ekibi dışında hiçbir oyuncu 3 milyon euroyu aşan bir gelir elde edemiyor. Bu durum, Süper Lig’deki bazı yıldızların kazançlarıyla kıyaslandığında oldukça şaşırtıcı. Ligue 1’de en çok kazanan futbolcular ve aldıkları net maaşlar şöyle:

  • 1. Ousmane Dembele (PSG) – 8.3 M€

  • 2. Marquinhos (PSG) – 6.2 M€

  • 3. Lucas Hernandez (PSG) – 6.5 M€

  • 4. Achraf Hakimi (PSG) – 6.5 M€

  • 5. Warren Zaïre-Emery (PSG) – 5.2 M€

  • 6. Vitinha (PSG) – 4.9 M€

  • 7. Khvitcha Kvaratskhelia (PSG) – 4.9 M€

  • 8. Gianluigi Donnarumma (PSG) – 4.7 M€

  • 9. Nuno Mendes (PSG) – 4.4 M€

  • 10. Presnel Kimpembe (PSG) – 3.5 M€

  • 11. Bradley Barcola (PSG) – 3.1 M€

  • 12. Désiré Doué (PSG) – 2.7 M€

  • 13. Adrien Rabiot (OM) - 2.7 M€

  • 14. Pierre-Emile Höjbjerg (OM) – 2.7 M€

  • 15. Alexandre Lacazette (OL) – 2.7 M€

  • 16. Mason Greenwood (OM) - 2.5 M€

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın