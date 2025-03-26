Fransa'daki Futbolcu Maaşlarını Duyunca Süper Lig'i Sorgulayabilirsiniz!

2020 yılında başlayan pandemi dönemiyle birlikte başta Süper Lig olmak üzere alt liglerdeki takımlar, geçmişe kıyasla birçok gelir kaleminden oldu. Taraftarlar, stadyumdan uzaklaştı, mücadelelerin seyir zevki hakemlerin de etkisiyle ciddi değişim gösterdi, oyuncu maliyetleri arttı. Büyük resme bakıldığında kulüpler çıkmaza girdi. Hatta bazı ekipler, transfer yasağı bile aldı. Üç büyükler, tarihlerinin en yüksek kadro seviyelerine ulaştı ancak daha önce hiç görülmeyen futbolcu maaşlarıyla. Durum böyle olunca rekabet de en alt seviyeye indi.