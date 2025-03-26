Fransa'daki Futbolcu Maaşlarını Duyunca Süper Lig'i Sorgulayabilirsiniz!
Fransa'daki Futbolcu Maaşlarını Duyunca Süper Lig'i Sorgulayabilirsiniz!
Fransa basınından L'Equipe, Ligue 1'de en çok kazanan futbolcuları açıkladı. Yıldız oyuncuların aldığı net maaşlar paylaşıldı. Ücretlere bakıldığında Süper Lig'deki bazı ekipler, Fransa futbolunu geride bırakmış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbol artık sadece sahada kazanılan bir oyun olmaktan çıktı adeta finansal bir güç savaşı haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'de makas açıldı.
Peki Fransa'da durum nasıl?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın