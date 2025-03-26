Arjantin Milli Takımı'nın Kalecisi Martinez'den Brezilyalıları Çıldırtan Hareket
Arjantin Milli Takımı'nın Kalecisi Martinez'den Brezilyalıları Çıldırtan Hareket
Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez, Brezilya maçında sahadaki oyunu tiye aldı. Aston Villa'da forması giyen 32 yaşındaki file bekçisi, skorda üstünlüğü ele aldıktan sonra kendisine gelen topu sektirerek kontrol etti. O anlar sosyal medyada büyük dikkat çekti.
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Brezilya yokları oynadı, Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihe geçen mağlubiyet.
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Skor 4-1 olunca Arjantin kalecisi Martinez, top sektirmeye başladı.
2022 Dünya Kupası'nın final töreninde yaptığı hareket gündem olmuştu.
Parades ile Rodrygo arasında da tansiyon yükseldi: “Bende 1 Dünya Kupası ve 2 Copa America var. Sende hiçbir şey, sıfır.”
Maç sonunda grupta oluşan puan durumu 👇🏻
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