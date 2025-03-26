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Arjantin Milli Takımı'nın Kalecisi Martinez'den Brezilyalıları Çıldırtan Hareket

Arjantin Milli Takımı'nın Kalecisi Martinez'den Brezilyalıları Çıldırtan Hareket

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.03.2025 - 10:12

Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez, Brezilya maçında sahadaki oyunu tiye aldı. Aston Villa'da forması giyen 32 yaşındaki file bekçisi, skorda üstünlüğü ele aldıktan sonra kendisine gelen topu sektirerek kontrol etti. O anlar sosyal medyada büyük dikkat çekti.

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Brezilya yokları oynadı, Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihe geçen mağlubiyet.

Brezilya yokları oynadı, Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihe geçen mağlubiyet.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. Maçtan galibiyetle ayrılan taraf Messi'nin yokuluğundaki Arjantin oldu. Son dünya şampiyonu, bu zaferle Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. 

Mavi-beyazlılara üç puanı getiren golleri Alvarez, Fernandez, Mac Allister ve Simoene kaydetti. Brezilya'nın tek skoru Cunha'dan gelirken Dorival Junior yönetimindeki takım, tarihinde ilk kez  Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 4 gol gördü.

Elemelerin bitimine 4 maç kala Brezilya, 21 puanla grupta 4. sırada yer alıyor. Arjantin 31 puanla lider. 10 takımın bulunduğu grupta ilk 6 takım direkt olarak dev turnuvaya katılım sağlıyor.

Skor 4-1 olunca Arjantin kalecisi Martinez, top sektirmeye başladı.

2022 Dünya Kupası'nın final töreninde yaptığı hareket gündem olmuştu.

2022 Dünya Kupası'nın final töreninde yaptığı hareket gündem olmuştu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen dünyanın en büyük organizasyonda kupa, finalde Fransa'yı penaltılarla 4-2 geçen Arjantin'in olmuştu. Güney Amerika ekibinde kaleci Martinez, yaptığı kurtartışlarla maça damga vurmuştu. Maç sonunda turnuvanın en iyi file bekçisine verilen Altın Eldiven'i aldığında ise tribünlere ve kameralara yaptığı bu hareket tepkilere yol açmıştı.

Parades ile Rodrygo arasında da tansiyon yükseldi: “Bende 1 Dünya Kupası ve 2 Copa America var. Sende hiçbir şey, sıfır.”

Maç sonunda grupta oluşan puan durumu 👇🏻

Maç sonunda grupta oluşan puan durumu 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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