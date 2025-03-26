Arjantin Milli Takımı'nın Kalecisi Martinez'den Brezilyalıları Çıldırtan Hareket

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. Maçtan galibiyetle ayrılan taraf Messi'nin yokuluğundaki Arjantin oldu. Son dünya şampiyonu, bu zaferle Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Mavi-beyazlılara üç puanı getiren golleri Alvarez, Fernandez, Mac Allister ve Simoene kaydetti. Brezilya'nın tek skoru Cunha'dan gelirken Dorival Junior yönetimindeki takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 4 gol gördü.

Elemelerin bitimine 4 maç kala Brezilya, 21 puanla grupta 4. sırada yer alıyor. Arjantin 31 puanla lider. 10 takımın bulunduğu grupta ilk 6 takım direkt olarak dev turnuvaya katılım sağlıyor.