TFF, Beşiktaş'ın Yabancı Hakem Talebini Reddetti!
TFF, Beşiktaş'ın Yabancı Hakem Talebini Reddetti!
Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğu yabancı hakem başvurusu kabul görmedi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki kalan kritik karşılaşmalarında düdüğün yabancı bir isimde olması gerektiğini ifade etmişti.
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Beşiktaş - Galatasaray maçında sahada yerli hakem olacak.
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