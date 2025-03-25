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TFF, Beşiktaş'ın Yabancı Hakem Talebini Reddetti!

TFF, Beşiktaş'ın Yabancı Hakem Talebini Reddetti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.03.2025 - 21:58

Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğu yabancı hakem başvurusu kabul görmedi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki kalan kritik karşılaşmalarında düdüğün yabancı bir isimde olması gerektiğini ifade etmişti.

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Beşiktaş - Galatasaray maçında sahada yerli hakem olacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçında sahada yerli hakem olacak.

Yağız Sabuncuoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebi TFF tarafından reddedildi!' dedi.

Derbi ne zaman?

Derbi ne zaman?

Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Dev maç için gündeme gelen yerli hakemler 👇

Dev maç için gündeme gelen yerli hakemler 👇

Ali Fuat Duatepe'nin aktardığına göre, TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem adayları;

  • Mehmet Türkmen (Favori)

  • Atilla Karaoğlan 

  • Cihan Aydın

  • Yasin Kol

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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