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Manchester United, 10 Futbolcusunun Biletini Kesti

Manchester United, 10 Futbolcusunun Biletini Kesti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.03.2025 - 20:29

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın sezon sonunda yeni bir kadro yapılanmasına gideceği ifade edildi. İngiliz basınındaki haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar en az 10 futbolcusuyla yollarını ayırarak mali açıdan rahatlamayı hedefliyor. Kulübe veda edecek oyuncular arasında milli kaleci Altay Bayındır da gösterildi.

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Ruben Amorim de çare bulamadı.

Ruben Amorim de çare bulamadı.

Erik ten Hag’ın ayrılığı sonrası toparlanma umutları taşıyan Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde de çıkış yakalayamadı. Kasım 2024’te takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı 18 lig maçında yalnızca 6 galibiyet alabildi. 1.22 puan ortalamasında kalan Amorim’in ekibi, mağlubiyetlerin gölgesinde kaldı (6G, 8M). Sporting Lizbon’daki başarılı döneminin ardından İngiltere’de zorlanan Portekizli çalıştırıcı, beklenen etkiyi yaratamadı.

En az 10 futbolcu yolcu.

En az 10 futbolcu yolcu.

Jonny Evans, Tom Heaton, Christian Eriksen ve Victor Lindelof'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmelerinin uzatılmayacağı bu dört ismin yanı sıra Rashord, Antony, Sancho, Casemiro, Malacia ve Altay'ın da takımdan ayrılacağı belirtildi.

Transfer döneminde bütçe rahatlayabilir.

Transfer döneminde bütçe rahatlayabilir.

İngiliz kulübü, adı geçen oyuncularla yollarını ayırması durumunda bütçesine 129 milyon sterlinlik bir katkı sağlamayı hedefliyor. Aston Villa'da kiralık oynayan Rashford için 40 milyon, Real Betis’e kiralanan Antony’den 30 milyon ve Chelsea’ye kiralanan Sancho’dan 25 milyon sterlin gelir bekleniyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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