Manchester United, 10 Futbolcusunun Biletini Kesti

İngiliz kulübü, adı geçen oyuncularla yollarını ayırması durumunda bütçesine 129 milyon sterlinlik bir katkı sağlamayı hedefliyor. Aston Villa'da kiralık oynayan Rashford için 40 milyon, Real Betis’e kiralanan Antony’den 30 milyon ve Chelsea’ye kiralanan Sancho’dan 25 milyon sterlin gelir bekleniyor.