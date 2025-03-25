Manchester United, 10 Futbolcusunun Biletini Kesti
Manchester United, 10 Futbolcusunun Biletini Kesti
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın sezon sonunda yeni bir kadro yapılanmasına gideceği ifade edildi. İngiliz basınındaki haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar en az 10 futbolcusuyla yollarını ayırarak mali açıdan rahatlamayı hedefliyor. Kulübe veda edecek oyuncular arasında milli kaleci Altay Bayındır da gösterildi.
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Ruben Amorim de çare bulamadı.
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En az 10 futbolcu yolcu.
Transfer döneminde bütçe rahatlayabilir.
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