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Sean Dyche, Bayern Münih'in Kompany Transferine Anlam Verememiş

Sean Dyche, Bayern Münih'in Kompany Transferine Anlam Verememiş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.03.2025 - 18:09

Futbol kulüpleri genellikle dibi gördüğü sezonlarda faturayı teknik adamlarına keser yollar ayrılır. İngiliz ekipte Burnley'de de geçtiğimiz yıl durum böyle olmuştu. Bayern'in şu anki mevcut teknik direktörü eski futbolcu Vincent Kompany takımı küme düşürmüş, görevden alınmıştı. Burnley'e yıllarca hizmet eden Sean Dyche'den tepki geldi.

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İlk sezonunda şampiyon yaptı, ertesi sene büyük küme düşmesine rağmen Bayern'e gitti.

İlk sezonunda şampiyon yaptı, ertesi sene büyük küme düşmesine rağmen Bayern'e gitti.

Futbolculuk kariyerinde 11 yıl Manchester City forması giyen Belçikalı savunmacı Vincent Kompany, 2020’de aktif futbol yaşantısını noktaladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım attı. İlk durağı, altyapısından yetiştiği Anderlecht oldu. İki sezon boyunca Belçika ekibinin başında görev yaptıktan sonra, İngiltere Championship ekibi Burnley’nin teklifini kabul etti. Kompany, ilk sezonunda büyük bir başarıya imza atarak takımı şampiyon yaptı ve Premier Lig’e taşıdı. Ancak ikinci sezonunda yapılan önemli transfer harcamalarına rağmen Burnley, ligi 19. sırada tamamlayarak küme düştü. Bunun üzerine yollar ayrıldı ve Kompany, yeni bir meydan okuma için Bayern Münih’in başına geçti.

Sean Dyche, transferi anlamlandıramadı.

Sean Dyche, transferi anlamlandıramadı.

Son olarak Everton'dan hatırladığımız 2012-2022 yılları arasında Burnley'i çalıştıran İngiliz menajer, Bayern Münih'in takımı Kompany'e nasıl emanet ettiğine anlam veremediğini açıkladı.

"Keşke kulübü 127 milyon sterlin borca sokup Bayern işini kapabilseydim."

"Keşke kulübü 127 milyon sterlin borca sokup Bayern işini kapabilseydim."

53 yaşındaki teknik adam, yaşananlara dair '2014'te Burnley ile yaklaşık 9 milyon sterlin harcadım ve 33 puanla küme düştük. Kompany ise 127 milyon sterlin harcadı, 24 puan aldı ve Bayern’in teknik direktörü oldu. Bunun nasıl işlediğini bilmiyorum. Keşke ben de yapabilseydim. Keşke kulübü 127 milyon sterlin borca sokup Bayern işini kapabilseydim.' dedi.

Kompany'nin futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri 👇

Kompany'nin futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri 👇

Kaynak: TransferMarkt

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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