Sean Dyche, Bayern Münih'in Kompany Transferine Anlam Verememiş
Sean Dyche, Bayern Münih'in Kompany Transferine Anlam Verememiş
Futbol kulüpleri genellikle dibi gördüğü sezonlarda faturayı teknik adamlarına keser yollar ayrılır. İngiliz ekipte Burnley'de de geçtiğimiz yıl durum böyle olmuştu. Bayern'in şu anki mevcut teknik direktörü eski futbolcu Vincent Kompany takımı küme düşürmüş, görevden alınmıştı. Burnley'e yıllarca hizmet eden Sean Dyche'den tepki geldi.
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İlk sezonunda şampiyon yaptı, ertesi sene büyük küme düşmesine rağmen Bayern'e gitti.
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Sean Dyche, transferi anlamlandıramadı.
"Keşke kulübü 127 milyon sterlin borca sokup Bayern işini kapabilseydim."
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