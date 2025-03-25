Sean Dyche, Bayern Münih'in Kompany Transferine Anlam Verememiş

Futbolculuk kariyerinde 11 yıl Manchester City forması giyen Belçikalı savunmacı Vincent Kompany, 2020’de aktif futbol yaşantısını noktaladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım attı. İlk durağı, altyapısından yetiştiği Anderlecht oldu. İki sezon boyunca Belçika ekibinin başında görev yaptıktan sonra, İngiltere Championship ekibi Burnley’nin teklifini kabul etti. Kompany, ilk sezonunda büyük bir başarıya imza atarak takımı şampiyon yaptı ve Premier Lig’e taşıdı. Ancak ikinci sezonunda yapılan önemli transfer harcamalarına rağmen Burnley, ligi 19. sırada tamamlayarak küme düştü. Bunun üzerine yollar ayrıldı ve Kompany, yeni bir meydan okuma için Bayern Münih’in başına geçti.