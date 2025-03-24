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Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Rakipleri ve Maç Takvimi

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Rakipleri ve Maç Takvimi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.03.2025 - 19:13

A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndekii son rakibi EURO 2024'te kupayı müzesine götüren İspanya oldu. Böylelikle, E Grubu'nda yer alanan ay-yıldızı ekibimizin karşılaşmalarını oynayacağı tarihler de netlik kazandı.

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İspanya, Hollanda'yı geçti, grubumuza geldi.

İspanya, Hollanda'yı geçti, grubumuza geldi.

UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Finali'nde İspanya ile Hollanda kozlarını paylaştı. Eşleşmede adını bir üst tura yazdıran taraf, EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan İspanya oldu. Turun ilk maçı 2-2 sona ererken rövanşta 3-3'lük skorla bitti. Penaltılara giden maçta galibiyet 5-4'le İspanya'nın oldu. Yarı final bileti alan de la Fuente ve öğrencileri, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'ın rakibi oldu.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar 👇

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar 👇

Türkiye'nin fikstürü 👇

Türkiye'nin fikstürü 👇

  • 4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

  • 7 Eylül: Türkiye - İspanya

  • 11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

  • 14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

  • 15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

  • 18 Kasım: İspanya - Türkiye

Dünya Kupası'na katılım hakkı nasıl kazanılacak?

Dünya Kupası'na katılım hakkı nasıl kazanılacak?

Eleme gruplarında grubunu ilk sırada bitiren, ülkeler doğrudan 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Grubunu ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile Uluslar Ligi'nde genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 4 takım, 4 gruba ayrılacak. Dört grup birincisi dev turnuvaya adını yazdıracak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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