Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Rakipleri ve Maç Takvimi

UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Finali'nde İspanya ile Hollanda kozlarını paylaştı. Eşleşmede adını bir üst tura yazdıran taraf, EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan İspanya oldu. Turun ilk maçı 2-2 sona ererken rövanşta 3-3'lük skorla bitti. Penaltılara giden maçta galibiyet 5-4'le İspanya'nın oldu. Yarı final bileti alan de la Fuente ve öğrencileri, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'ın rakibi oldu.