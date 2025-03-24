Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Rakipleri ve Maç Takvimi
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Rakipleri ve Maç Takvimi
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İspanya, Hollanda'yı geçti, grubumuza geldi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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