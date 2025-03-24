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TFF'ye Çağrı Yapıldı: Beşiktaş, Galatasaray Maçına Yabancı İstiyor

TFF'ye Çağrı Yapıldı: Beşiktaş, Galatasaray Maçına Yabancı İstiyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.03.2025 - 17:17

Galatasaray - Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdüğünü çalmasının ardından, başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birkaç kulüp, kritik karşılaşmalarında yerli hakemlerin görev almasının adaletsizlik oluşturacağını dile getirmiş ve federasyona yabancı hakemlerin ligde görev alması için dilekçe vermişti. Beşiktaş, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'den henüz bir geri dönüş alamazken yeni bir açıklamada bulundu.

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"Adaletsizliğin altına imza atmayın!"

"Adaletsizliğin altına imza atmayın!"

Siyah-beyazlı kulüp, son günlerde gündeme gelen 'Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakem görev alacak' iddialarına tepki gösterdi:

'Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez.

Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;

Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.

Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:

Adaletsizliğin altına imza atmayın!

Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'

Halil Umut Meler en büyük aday olarak gösterilmişti.

Halil Umut Meler en büyük aday olarak gösterilmişti.

Geçtiğimiz hafta Sözcü'de yer alan haberde MHK'nin Beşiktaş - Galatasaray maçında düdüğü yerli bir isme vereceği, bu ismin Halil Umut Meler olacağı iddia edilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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