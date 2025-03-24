TFF'ye Çağrı Yapıldı: Beşiktaş, Galatasaray Maçına Yabancı İstiyor
TFF'ye Çağrı Yapıldı: Beşiktaş, Galatasaray Maçına Yabancı İstiyor
Galatasaray - Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdüğünü çalmasının ardından, başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birkaç kulüp, kritik karşılaşmalarında yerli hakemlerin görev almasının adaletsizlik oluşturacağını dile getirmiş ve federasyona yabancı hakemlerin ligde görev alması için dilekçe vermişti. Beşiktaş, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'den henüz bir geri dönüş alamazken yeni bir açıklamada bulundu.
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"Adaletsizliğin altına imza atmayın!"
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Halil Umut Meler en büyük aday olarak gösterilmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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