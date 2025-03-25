Real Madrid, Liverpool'dan Yıldız İsmi Kadrosuna Katıyor!
Real Madrid, Liverpool'dan Yıldız İsmi Kadrosuna Katıyor!
Liverpool'un İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold'ın sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağı aktarıldı. Sky Sports'un iddiasına göre 26 yaşındaki oyuncuyla yapılacak sözleşmenin detayları bile ortaya çıktı!
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Trent Alexander-Arnold için veda zamanı.
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Real Madrid ile beş yıllığına anlaştı.
Maaşı da açıklandı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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