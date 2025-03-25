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Real Madrid, Liverpool'dan Yıldız İsmi Kadrosuna Katıyor!

Real Madrid, Liverpool'dan Yıldız İsmi Kadrosuna Katıyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.03.2025 - 19:10

Liverpool'un İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold'ın sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağı aktarıldı. Sky Sports'un iddiasına göre 26 yaşındaki oyuncuyla yapılacak sözleşmenin detayları bile ortaya çıktı!

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Trent Alexander-Arnold için veda zamanı.

Trent Alexander-Arnold için veda zamanı.

Liverpool altyapısından yetişen Trent Alexander-Arnold, takımdan ayrılma kararı aldı. İlk kez 2016 yazında A Takım formasını sırtına geçiren sağ bek, 30 Haziran 2025'te bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Real Madrid ile beş yıllığına anlaştı.

Real Madrid ile beş yıllığına anlaştı.

İsviçre'den Sky Sports'un haberine göre, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ve kardeşi, geçtiğimiz günlerde İspanyol devle masaya oturdu ve beş yıllık bir anlaşmanın imzalanması için karar kıldı.

Maaşı da açıklandı.

Maaşı da açıklandı.

Haberin detayında transferin sezon sonunda resmiyete kavuşacağı ve yıldız savunmacının Madrid ekibinden yıllık 15 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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