Ali Koç, Arda Güler'e "Barcelona'ya Git" Tavsiyesinde Bulunmuş!
Ali Koç, Arda Güler'e "Barcelona'ya Git" Tavsiyesinde Bulunmuş!
Radyospor'a konuşan teknik direktör Metin Diyadin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Arda Güler'e Barcelona'ya transfer olması yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.
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Fenerbahçe, 2023 yazında genç futbolcusu Arda Güler'i bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon euro karşılığında Real Madrid'e göndermişti.
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Arda'nın tercihi tartışma konusu olmuştu.
"Şunu biliyorum. Ali Bey, Arda Güler'e Barcelona'ya git diyor."
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