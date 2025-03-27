Ali Koç, Arda Güler'e "Barcelona'ya Git" Tavsiyesinde Bulunmuş!

Radyospor'a konuşan teknik direktör Metin Diyadin, milli futbolcunun şu anda Madrid'de aldığı süre hakkında yorumda bulunurken transfer sürecine dair bir bilgi paylaştı:

'Arda Güler, Türkiye'ye kesinlikle dönmemeli. Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmalı ve Dortmund gibi, Arsenal gibi oynayacağı takımları tercih etmeli. Çünkü Real Madrid'in genç futbolcunun gelişimini bekleme gibi bir zamanı yok! Real Madrid'de her sezon hedef Şampiyonlar Ligi ve La Liga'dır bu iki kupa kazanılmamışsa başarısızlık olarak sayılır.

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer süreci hakkında şunu biliyorum. Ali Bey, (Koç) Arda Güler'e 'Barcelona'ya git' diyor. Ancak süreçte Arda'nın tercihi Real Madrid oluyor. Yine söylüyorum; Real Madrid, futbolcu kazanmak için vakit ayıracak bir kulüp değil.

Arda, Dortmund'da, Arsenal'da gelişimini tamamlayıp, Real Madrid'e giderse daha sağlıklı olacaktır'