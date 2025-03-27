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Ali Koç, Arda Güler'e "Barcelona'ya Git" Tavsiyesinde Bulunmuş!

Ali Koç, Arda Güler'e "Barcelona'ya Git" Tavsiyesinde Bulunmuş!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.03.2025 - 14:53

Radyospor'a konuşan teknik direktör Metin Diyadin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Arda Güler'e Barcelona'ya transfer olması yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe, 2023 yazında genç futbolcusu Arda Güler'i bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon euro karşılığında Real Madrid'e göndermişti.

Fenerbahçe, 2023 yazında genç futbolcusu Arda Güler'i bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon euro karşılığında Real Madrid'e göndermişti.

Transfer hem sarı-lacivertli kulübün hem de Türk futbol tarihinin en dikkat önemli anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Arda'nın tercihi tartışma konusu olmuştu.

Arda'nın tercihi tartışma konusu olmuştu.

O dönem 18 yaşında olan Arda'nın peşinde birçok kulüp vardı. Bu kulüplerden biri de Barcelona'ydı. Katalan ekip, ezeli rakibi Real Madrid ile transfer yarışına girmiş ancak Arda'yı ikna edememişti. Genç oyuncunun tercihi eflatun-beyazlılar olmuştu. Resmi imzaların atılmasıyla heyecan yaratan süreç zamanla tepkileri beraberinde getirmişti. Çünkü kararı doğru bulunmamıştı. Yorumcular ve futbolseverlerin birçoğu Arda'nın yıldızlarla dolu Madrid kadrosunda kendini ilk 11'e atmasını oldukça zor görüyordu. Genel düşünce, Barcelona'nın Arda için daha uygun bir adres olduğuydu.

"Şunu biliyorum. Ali Bey, Arda Güler'e Barcelona'ya git diyor."

"Şunu biliyorum. Ali Bey, Arda Güler'e Barcelona'ya git diyor."

Radyospor'a konuşan teknik direktör Metin Diyadin, milli futbolcunun şu anda Madrid'de aldığı süre hakkında yorumda bulunurken transfer sürecine dair bir bilgi paylaştı:

'Arda Güler, Türkiye'ye kesinlikle dönmemeli. Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmalı ve Dortmund gibi, Arsenal gibi oynayacağı takımları tercih etmeli. Çünkü Real Madrid'in genç futbolcunun gelişimini bekleme gibi bir zamanı yok! Real Madrid'de her sezon hedef Şampiyonlar Ligi ve La Liga'dır bu iki kupa kazanılmamışsa başarısızlık olarak sayılır.

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer süreci hakkında şunu biliyorum. Ali Bey, (Koç) Arda Güler'e 'Barcelona'ya git' diyor. Ancak süreçte Arda'nın tercihi Real Madrid oluyor. Yine söylüyorum; Real Madrid, futbolcu kazanmak için vakit ayıracak bir kulüp değil.

Arda, Dortmund'da, Arsenal'da gelişimini tamamlayıp, Real Madrid'e giderse daha sağlıklı olacaktır'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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