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Beğeniler Ele Verdi: Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Son Zamanların Gözde Oyuncusuyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı

Beğeniler Ele Verdi: Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Son Zamanların Gözde Oyuncusuyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2025 - 14:59 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 15:02

Milli takımda yer alan ve yurt dışında da ülkemizi temsil eden Kenan Yıldız şimdilerde Juventus'ta forma giyiyor. Genç yaşına rağmen sosyal medyanın ve futbol dünyasının gözdelerinden biri olan Kenan Yıldız'ın aşk hayatı da dikkat çekiyor. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddiaya göre, milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız'ın ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'la aşk yaşadığı iddia edildi.

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19 yaşındaki Kenan Yıldız hem yakışıklılığı hem de milli takımdaki varlığıyla kısa sürede adını kitlelere duyurmayı başarmış isimlerden biri oldu.

19 yaşındaki Kenan Yıldız hem yakışıklılığı hem de milli takımdaki varlığıyla kısa sürede adını kitlelere duyurmayı başarmış isimlerden biri oldu.

Juventus ve milli takımımızın genç yeteneklerinden biri olan, Kenan Yıldız özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Şimdilerde İtalyan takımı Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın aşk hayatı da bir hayli dikkat çekiyor.

Şimdilerde İtalyan takımı Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın aşk hayatı da bir hayli dikkat çekiyor.

Geçen yıl sosyal medyada Su Burcu Yazgı Coşkun'un birden fazla fotoğrafını beğenmesiyle dikkat çeken isim farklı aşk iddialarına karışmıştı.

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun da genç yaşında birçok projede yer almış başarılı oyunculardan biri olarak bu iddialarla manşetlere yerleşmişti.

19 yaşındaki son zamanların gözde oyuncusu hakkında TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan bir iddia manşetlerde bomba etkisi yarattı.

19 yaşındaki son zamanların gözde oyuncusu hakkında TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan bir iddia manşetlerde bomba etkisi yarattı.

Programda konuşulanlara göre; Kenan Yıldız'ın, Burak Deniz'le başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı ile izleyici karşısına çıkan Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı iddia edildi. 

Haklarında daha önce çıkan iddialarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayan ikilinin hayranları aşk dedikodularını meydana çıkarmıştı.

Programdaki iddialar arasında ikilinin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak istediği yer alırken futbol ve dizi sektöründeki kariyerlerinde yükselişe geçen ikili arasındaki aşk iddiaları kısa sürede gündeme oturdu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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