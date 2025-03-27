Beğeniler Ele Verdi: Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Son Zamanların Gözde Oyuncusuyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı
Beğeniler Ele Verdi: Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Son Zamanların Gözde Oyuncusuyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı
Milli takımda yer alan ve yurt dışında da ülkemizi temsil eden Kenan Yıldız şimdilerde Juventus'ta forma giyiyor. Genç yaşına rağmen sosyal medyanın ve futbol dünyasının gözdelerinden biri olan Kenan Yıldız'ın aşk hayatı da dikkat çekiyor. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddiaya göre, milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız'ın ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'la aşk yaşadığı iddia edildi.
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19 yaşındaki Kenan Yıldız hem yakışıklılığı hem de milli takımdaki varlığıyla kısa sürede adını kitlelere duyurmayı başarmış isimlerden biri oldu.
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Şimdilerde İtalyan takımı Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın aşk hayatı da bir hayli dikkat çekiyor.
19 yaşındaki son zamanların gözde oyuncusu hakkında TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan bir iddia manşetlerde bomba etkisi yarattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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