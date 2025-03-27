Burcu Biricik'ten Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla Gündemi Sarsan Olaylara İsyan Dolu "Yordunuz!" Çıkışı!

Üniversite öğrencileri başta olmak üzere halk, Saraçhane'de toplanırken, sosyal medya kullanıcıları, influencerlar ve birçok ünlü isim de tepkisini göstermeye devam ediyor.

Kimi ünlü isimler sessizliğini korurken kimileri de sosyal medya paylaşımları yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, Cem Adrian ve Can Bonomo'nun sosyal medyadan gösterdikleri tepkiler de kimileri tarafından eleştirilmişti.