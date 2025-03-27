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Burcu Biricik'ten Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla Gündemi Sarsan Olaylara İsyan Dolu "Yordunuz!" Çıkışı!

Burcu Biricik'ten Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla Gündemi Sarsan Olaylara İsyan Dolu "Yordunuz!" Çıkışı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2025 - 12:21

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündem bir hayli karışmış, ülke geneli dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında protestolar başlamıştı. Ünlü isimler İmamoğlu hakkında 'yolsuzluk' soruşturmasıyla verilen karara tepki göstermeye devam ederken bir ses de Burcu Biricik'ten çıktı. 

Gündemi sarsan olaylara sessizliğini bozan Burcu Biricik sosyal medya hesabından yaşananlara isyan etti.

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18 Mart'ta diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmış ve hakkında 23 Mart'ta tutuklama kararı çıkmıştı.

18 Mart'ta diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmış ve hakkında 23 Mart'ta tutuklama kararı çıkmıştı.

23 Mart'ta “yolsuzluk” soruşturmasından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, binlerce insanın sokaklara dökülmesine neden olmuştu.

İmamoğlu hakkındaki karar dünya genelinde tartışmalara yol açarken ünlü isimler de tepkilerini bir bir dile getirmeye başlamıştı. Diploma iptali süreciyle başlayan kararla birlikte düşüncelerini belirten ünlüler polis müdahalesi, boykot çağrısı, üniversite öğrencilerinin tutuklanması gibi birçok olaya tepki göstermişti.

Didem Soydan başta olmak üzere birçok isim olaylara Saraçhane'de başlayan eylemlerde boy göstermeye başlamıştı.

Didem Soydan başta olmak üzere birçok isim olaylara Saraçhane'de başlayan eylemlerde boy göstermeye başlamıştı.

Üniversite öğrencileri başta olmak üzere halk, Saraçhane'de toplanırken, sosyal medya kullanıcıları, influencerlar ve birçok ünlü isim de tepkisini göstermeye devam ediyor.

Kimi ünlü isimler sessizliğini korurken kimileri de sosyal medya paylaşımları yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, Cem Adrian ve Can Bonomo'nun sosyal medyadan gösterdikleri tepkiler de kimileri tarafından eleştirilmişti.

Burcu Biricik de son yaşanan olayların ardından ülke gündemine tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

Burcu Biricik de son yaşanan olayların ardından ülke gündemine tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

Ünlü oyuncu 'A partisi, B partisi bilmem, hepiniz! Bizlere koskoca bir gençlik borçlusunuz! Çok yordunuz bizi çok! Sadece sizi ilgilendiren kavgalarınızla hırslarınızla, rantınızla, yalanlarınızla, çok yordunuz! Hayal kurmayı unutturdunuz bize. Neye heves etsek kursaklarda kuruttunuz! Çok yordunuz bizi, yüreğimizi...'  ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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