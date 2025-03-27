Burcu Biricik'ten Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla Gündemi Sarsan Olaylara İsyan Dolu "Yordunuz!" Çıkışı!
Burcu Biricik'ten Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla Gündemi Sarsan Olaylara İsyan Dolu "Yordunuz!" Çıkışı!
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündem bir hayli karışmış, ülke geneli dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında protestolar başlamıştı. Ünlü isimler İmamoğlu hakkında 'yolsuzluk' soruşturmasıyla verilen karara tepki göstermeye devam ederken bir ses de Burcu Biricik'ten çıktı.
Gündemi sarsan olaylara sessizliğini bozan Burcu Biricik sosyal medya hesabından yaşananlara isyan etti.
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18 Mart'ta diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmış ve hakkında 23 Mart'ta tutuklama kararı çıkmıştı.
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Didem Soydan başta olmak üzere birçok isim olaylara Saraçhane'de başlayan eylemlerde boy göstermeye başlamıştı.
Burcu Biricik de son yaşanan olayların ardından ülke gündemine tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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