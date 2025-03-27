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Barış Arduç Protestolarda Tutuklanan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu

Barış Arduç Protestolarda Tutuklanan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2025 - 11:02 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 11:08

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinin ardından Türkiye gündemindeki gelişmeler kısa sürede manşetleri sarmıştı. 23 Mart günü hakkında tutuklama kararı çıkan İmamoğlu gerçekleşen ön seçimle birlikte de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçilmişti.

Halk sokaklara dökülürken, üniversitelerdeki öğrenciler de okullarında protestolara başlamıştı. Türkiye genelindeki yapılan eylemler büyürken üniversite öğrencilerinin tutuklandığı öğrenilmişti. Oyuncu Barış Arduç üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması için yaşananlara tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan gözaltı kararının ardından ülke gündemindeki birçok gelişme birbirini seyretmişti.

Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan gözaltı kararının ardından ülke gündemindeki birçok gelişme birbirini seyretmişti.

Dört gün süren gözaltı ve ifade sürecinin ardında hakkında tutuklama kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aldığı oy sayısı ile CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti. 

Ardından ülke genelinde protesto ve eylemler başlamış halk sokaklara dökülmüştü. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere yapılan protestolardaki müdahaleler ise sosyal medyanın günlerdir gündeminde.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere okullarında başladıkları eylemleri sürdüren üniversite öğrencilerinin tutuklandığı bilgisi geçtiğimiz günlerde manşetlere yerleşmişti.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere okullarında başladıkları eylemleri sürdüren üniversite öğrencilerinin tutuklandığı bilgisi geçtiğimiz günlerde manşetlere yerleşmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025'ten bu yana 1879 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının birçok öğrenci ve gazeteciyi barındırdığını açıklamıştı.

Gazeteci Nevşin Mengü ise tutuklananların en büyüğünün yaşının 22 olduğunu yaptığı paylaşımla duyurmuştu. 

Son olarak 'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin'in 60 saat süren gözaltının ardından tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Barış Arduç da gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik paylaşımda bulundu.

Barış Arduç da gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik paylaşımda bulundu.

İstanbul'da Yıldız Teknik, Boğaziçi, İstanbul Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, İstanbul, Bilgi Üniversitesi; Ankara'da ODTÜ, Hacettepe; İzmir'de Ege, Dokuz Eylül, İzmir Demokrasi; Kocaeli'nde Kocaeli Üniversiteleri'nde öğrenci grupları dersleri boykot etme kararı almıştı.

Ünlü oyuncudan eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerin tutuklanmasına 'Özgür Üniversitesi Hareketi'ne destek paylaşımı geldi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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