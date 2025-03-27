Barış Arduç Protestolarda Tutuklanan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu
Barış Arduç Protestolarda Tutuklanan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinin ardından Türkiye gündemindeki gelişmeler kısa sürede manşetleri sarmıştı. 23 Mart günü hakkında tutuklama kararı çıkan İmamoğlu gerçekleşen ön seçimle birlikte de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçilmişti.
Halk sokaklara dökülürken, üniversitelerdeki öğrenciler de okullarında protestolara başlamıştı. Türkiye genelindeki yapılan eylemler büyürken üniversite öğrencilerinin tutuklandığı öğrenilmişti. Oyuncu Barış Arduç üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması için yaşananlara tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan gözaltı kararının ardından ülke gündemindeki birçok gelişme birbirini seyretmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere okullarında başladıkları eylemleri sürdüren üniversite öğrencilerinin tutuklandığı bilgisi geçtiğimiz günlerde manşetlere yerleşmişti.
Barış Arduç da gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik paylaşımda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın