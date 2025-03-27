Barış Arduç Protestolarda Tutuklanan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025'ten bu yana 1879 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının birçok öğrenci ve gazeteciyi barındırdığını açıklamıştı.

Gazeteci Nevşin Mengü ise tutuklananların en büyüğünün yaşının 22 olduğunu yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Son olarak 'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin'in 60 saat süren gözaltının ardından tutuklandığı ortaya çıkmıştı.