Basketbol Oyuncularının Kenarda Tuttuğu Bu Cihaz Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

Nasıl mı? Cihazın içinde bakır gibi ısıyı hızla ileten soğuk metal borular bulunuyor ve bu boruların sıcaklığı ortamdan daha düşük, genellikle 7 ila 15°C arasında oluyor.

Oyuncu, cihazı avucunun içine alıp birkaç dakika tutuyor. Bu esnada elindeki sıcak kan, soğuk borularla temas ederek hızla soğutuluyor. Sonuç? Tüm vücut sıcaklığı düşmeye başlıyor! Kulağa bilim kurgu gibi gelse de arkasında ciddi bir araştırma var.