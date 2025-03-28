Basketbol Oyuncularının Kenarda Tuttuğu Bu Cihaz Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?
Basketbol Oyuncularının Kenarda Tuttuğu Bu Cihaz Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?
Basketbol maçlarını izlerken kenarda oturan bazı oyuncuların ellerinde şarap şişesine benzeyen bir cihaz tuttuğunu fark etmiş olabilirsiniz. Önce “Masaj aleti mi bu?” dedirten bu cihaz, aslında çok daha akıllı bir teknolojiye dayanıyor. Adına 'palm cooler', yani avuç içi soğutucusu deniyor. İlk bakışta garip görünse de spor bilimi açısından oldukça iddialı bir görev üstleniyor. Peki gerçekten işe yarıyor mu, yoksa bu da başka bir moda mı?
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Palm cooler’lar, sporcuların antrenman veya maç sırasında hızlıca toparlanmasını sağlamak için tasarlandı.
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Palm cooling teknolojisi ilk olarak Stanford Üniversitesi tarafından 2000’li yılların başında geliştirildi.
Bu araştırmalar sonucunda 2020 yılında Stanford destekli girişim CoolMitt piyasaya sürüldü.
Stanford’un ilk çalışmaları bu yöntemin etkili olduğunu savunsa da her araştırma aynı fikirde değil.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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