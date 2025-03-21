Babaların Mükemmel Yaratıcılıklarıyla Süslediği Futbolcu İsimleri

Babalarla ya da yaşça büyük tanıdıklarınızla maç izleyenlerin alışkın olduğu bir durumdur. Özellikle yabancı futbolculara akıllarına ilk geleni söylerler. Bilmeden yaptıkları o hatalar artık gerçekleri olur ve hiç değiştirme ihtiyacı hissetmezler. Sosyal medyada @burukparator isimli kullanıcının bu konudaki tweeti bir akım başlattı ve herkes babasıyla yaşadığı komik anları paylaştı.