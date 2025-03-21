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Babaların Mükemmel Yaratıcılıklarıyla Süslediği Futbolcu İsimleri

Babaların Mükemmel Yaratıcılıklarıyla Süslediği Futbolcu İsimleri

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.03.2025 - 22:14

Babalarla ya da yaşça büyük tanıdıklarınızla maç izleyenlerin alışkın olduğu bir durumdur. Özellikle yabancı futbolculara akıllarına ilk geleni söylerler. Bilmeden yaptıkları o hatalar artık gerçekleri olur ve hiç değiştirme ihtiyacı hissetmezler. Sosyal medyada @burukparator isimli kullanıcının bu konudaki tweeti bir akım başlattı ve herkes babasıyla yaşadığı komik anları paylaştı.

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İşte o ilk efsunlu tweet...

İşte o ilk efsunlu tweet...
twitter.com

'Abi Bülent'i nasıl çıkardın oradan?' demeden edemiyor insan. Bu tweetten sonra herkes babasıyla yaşadığı komik anları paylaşmaya başladı.

Enişte şakasıyla başlayalım... Tüm enişteler aynıymış bunu da gördük.

Enişte şakasıyla başlayalım... Tüm enişteler aynıymış bunu da gördük.
twitter.com

Berkan'a Berkant demenin sonucu olabilir.

Berkan'a Berkant demenin sonucu olabilir.
twitter.com

Böyle daha keyifli gibi ama bilemedik.

Böyle daha keyifli gibi ama bilemedik.
twitter.com

Babalar ve mistik kabulleri... Barış Alper benzemediğine ikna etsin.

Babalar ve mistik kabulleri... Barış Alper benzemediğine ikna etsin.
twitter.com
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En yaratıcısı bu mu bilmiyoruz ama çok yaratıcı

En yaratıcısı bu mu bilmiyoruz ama çok yaratıcı
twitter.com

O kadar çok gol kaçırdı ki abi her kızdığında uğraşmak istememiş doğrusu için

O kadar çok gol kaçırdı ki abi her kızdığında uğraşmak istememiş doğrusu için
twitter.com

Beşiktaşlı isimleri görünce akla Sinan Engin geldi

Beşiktaşlı isimleri görünce akla Sinan Engin geldi
twitter.com

Finali yine @burukparator ile yapalım...

Finali yine @burukparator ile yapalım...
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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