Babaların Mükemmel Yaratıcılıklarıyla Süslediği Futbolcu İsimleri
Babaların Mükemmel Yaratıcılıklarıyla Süslediği Futbolcu İsimleri
Babalarla ya da yaşça büyük tanıdıklarınızla maç izleyenlerin alışkın olduğu bir durumdur. Özellikle yabancı futbolculara akıllarına ilk geleni söylerler. Bilmeden yaptıkları o hatalar artık gerçekleri olur ve hiç değiştirme ihtiyacı hissetmezler. Sosyal medyada @burukparator isimli kullanıcının bu konudaki tweeti bir akım başlattı ve herkes babasıyla yaşadığı komik anları paylaştı.
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İşte o ilk efsunlu tweet...
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Enişte şakasıyla başlayalım... Tüm enişteler aynıymış bunu da gördük.
Berkan'a Berkant demenin sonucu olabilir.
Böyle daha keyifli gibi ama bilemedik.
Babalar ve mistik kabulleri... Barış Alper benzemediğine ikna etsin.
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En yaratıcısı bu mu bilmiyoruz ama çok yaratıcı
O kadar çok gol kaçırdı ki abi her kızdığında uğraşmak istememiş doğrusu için
Beşiktaşlı isimleri görünce akla Sinan Engin geldi
Finali yine @burukparator ile yapalım...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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