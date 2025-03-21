NBA Yönetiminden Avrupa Açılımı Geldi: İstanbul Sürprizi Heyecanlandıracak
NBA Yönetiminden Avrupa Açılımı Geldi: İstanbul Sürprizi Heyecanlandıracak
NBA liginin heyecanı dünyanın dört bir yanında insanları uykusuz bırakmaya devam ediyor. Uykusuz gecelerin ardından NBA yönetimi de Avrupa turlarıyla seyircilerini ödüllendiriyor. NBA yönetimi Avrupa'daki basketbolseverlere yeni bir sürprize geliyor. NBA, Avrupa Ligi kuruyor ve bunun için ilk adımları da atmaya başladı.
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NBA dünyanın dört bir yanından izleyicilere sahip.
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NBA yönetimi Avrupa turnesini bir adım ileriye taşıyor.
Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan yer almayacak iddiaları yalanlandı.
NBA Avrupa Ligi'nin oynanacağı 11 şehir belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bu yaşananlardan sonra hala İstanbul listede varsa iyi