NBA Yönetiminden Avrupa Açılımı Geldi: İstanbul Sürprizi Heyecanlandıracak

NBA liginin heyecanı dünyanın dört bir yanında insanları uykusuz bırakmaya devam ediyor. Uykusuz gecelerin ardından NBA yönetimi de Avrupa turlarıyla seyircilerini ödüllendiriyor. NBA yönetimi Avrupa'daki basketbolseverlere yeni bir sürprize geliyor. NBA, Avrupa Ligi kuruyor ve bunun için ilk adımları da atmaya başladı.