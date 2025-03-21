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NBA Yönetiminden Avrupa Açılımı Geldi: İstanbul Sürprizi Heyecanlandıracak

NBA Yönetiminden Avrupa Açılımı Geldi: İstanbul Sürprizi Heyecanlandıracak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.03.2025 - 19:01

NBA liginin heyecanı dünyanın dört bir yanında insanları uykusuz bırakmaya devam ediyor. Uykusuz gecelerin ardından NBA yönetimi de Avrupa turlarıyla seyircilerini ödüllendiriyor. NBA yönetimi Avrupa'daki basketbolseverlere yeni bir sürprize geliyor. NBA, Avrupa Ligi kuruyor ve bunun için ilk adımları da atmaya başladı.

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NBA dünyanın dört bir yanından izleyicilere sahip.

NBA dünyanın dört bir yanından izleyicilere sahip.

Özellikle Avrupalı basketbolseverler uykusuz geceler geçirerek NBA maçlarını takip ediyor. NBA yönetimi de bu pazara kayıtsız kalmıyor ve zaman zaman Avrupa turlarına çıkıyor.

NBA yönetimi Avrupa turnesini bir adım ileriye taşıyor.

NBA yönetimi Avrupa turnesini bir adım ileriye taşıyor.

NBA yönetimi yeni aldığı kararla Avrupa Ligi kuracağını açıkladı. 

NBA yönetiminden Adam Silver, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada “Avrupa’da NBA’den bağımsız bir lig kurma ihtimali üzerine tartışıyoruz. Bu ligin bir ‘Avrupa Ligi’ olmasını istiyoruz' dedi. Ağır adımlarla planlarını uygulayacaklarını söyleyen Silver, Avrupa basketbol ekosistemini rahatsız etmeden dahil olmak istediklerini söyledi.

Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan yer almayacak iddiaları yalanlandı.

Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan yer almayacak iddiaları yalanlandı.

NBA yönetiminden Mark Tatum 'Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan çok tutkulu taraftarlara sahip. Bu fırsatları da değerlendirmeye aldık. Avrupa Ligi projemizin Doğu Avrupa'yı kapsamadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor' açıklaması yaptı.

NBA Avrupa Ligi'nin oynanacağı 11 şehir belli oldu.

NBA Avrupa Ligi'nin oynanacağı 11 şehir belli oldu.

Meridian Sports'un haberine göre, NBA'in Avrupa'da kurmayı planladığı lig için düşünülen 11 şehir belirlendi. Haberde, Madrid, Barselona, Münih, Berlin, Paris, Londra, Manchester, Milano, Roma, İstanbul ve Atina'nın NBA'in Avrupa ligi projesi için öncelikli şehirler olarak değerlendirildiği aktarıldı. Bu şehirler, lig için potansiyel merkezler olarak öne çıkıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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