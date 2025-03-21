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Avukatı Duyurdu! Cem Gölbaşı Hakkında Karar Çıktı: Tahliye Edildi

Avukatı Duyurdu! Cem Gölbaşı Hakkında Karar Çıktı: Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 14:44

Fenerbahçe'nin taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ve eziyet etmişti.  20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edilen Cem Gölbaşı için tahliye kararı verildi.

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Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı hakkına yeni bir gelişme yaşandı.

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı hakkına yeni bir gelişme yaşandı.

Gölbaşı'nın davası bugün görüldü. Mahkeme Gölbaşı'nın tahliye edilmesine karar verdi.

Kararı duyuran Cem Gölbaşı'nın avukatı, ''Müvekkilimiz, kardeşimiz Cem Gölbaşı tahliye oldu, gözümüz aydın!'' dedi.

Kararı duyuran Cem Gölbaşı'nın avukatı, ''Müvekkilimiz, kardeşimiz Cem Gölbaşı tahliye oldu, gözümüz aydın!'' dedi.

GFB (Genç Fenerbahçeliler) lideri Cem Gölbaşı hakkında savcı, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme Gölbaşı ve beraberindeki 4 arkadaşı için tahliye kararı verdi.

Cem Gölbaşı, İ. A. , S. Ş, Ş. B. Ve U. Ö. birden fazla kişiyle iş yerinde yağma, eziyet etme, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanmıştı.

Cem Gölbaşı, İ. A. , S. Ş, Ş. B. Ve U. Ö. birden fazla kişiyle iş yerinde yağma, eziyet etme, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanmıştı.

Gölbaşı'nın da dahil olduğu 7 kişinin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirilmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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çok şükür suç makinesi arkadaşımız dışarı çıkmış...