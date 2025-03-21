Avukatı Duyurdu! Cem Gölbaşı Hakkında Karar Çıktı: Tahliye Edildi
Avukatı Duyurdu! Cem Gölbaşı Hakkında Karar Çıktı: Tahliye Edildi
Fenerbahçe'nin taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ve eziyet etmişti. 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edilen Cem Gölbaşı için tahliye kararı verildi.
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Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı hakkına yeni bir gelişme yaşandı.
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Kararı duyuran Cem Gölbaşı'nın avukatı, ''Müvekkilimiz, kardeşimiz Cem Gölbaşı tahliye oldu, gözümüz aydın!'' dedi.
Cem Gölbaşı, İ. A. , S. Ş, Ş. B. Ve U. Ö. birden fazla kişiyle iş yerinde yağma, eziyet etme, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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çok şükür suç makinesi arkadaşımız dışarı çıkmış...