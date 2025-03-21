Bilardonun Efsane İsmi Semih Saygıner'den Emeklilik Mesajı
Bilardonun Efsane İsmi Semih Saygıner'den Emeklilik Mesajı
Semih Saygıner sadece Türkiye için değil dünya bilardosunda da söz sahibi isimlerin başında geliyor. 60 yaşına gelmesine rağmen halen önemli bir konumda olan Saygıner, Skorer'den Egemen Çidar'a açıklamalarda bulundu. Çidar'ın emeklilik sorusuna Semih Saygıner'den net bir cevap geldi. Ünlü sporcuyu izlemek için son dönemlerimiz olabilir.
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Semih Saygıner'in bilardo sporunu Türkiye'de "spor" kategorisine sokan isimlerden olduğu bir gerçek.
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Saygıner, yeni sporcularla bayrak yarışının devam edeceğini düşünüyor.
60 yaşındaki Semih Saygıner bırakacağı tarihi açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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