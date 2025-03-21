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Bilardonun Efsane İsmi Semih Saygıner'den Emeklilik Mesajı

Bilardonun Efsane İsmi Semih Saygıner'den Emeklilik Mesajı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.03.2025 - 18:12

Semih Saygıner sadece Türkiye için değil dünya bilardosunda da söz sahibi isimlerin başında geliyor. 60 yaşına gelmesine rağmen halen önemli bir konumda olan Saygıner, Skorer'den Egemen Çidar'a açıklamalarda bulundu. Çidar'ın emeklilik sorusuna Semih Saygıner'den net bir cevap geldi. Ünlü sporcuyu izlemek için son dönemlerimiz olabilir. 

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Semih Saygıner'in bilardo sporunu Türkiye'de "spor" kategorisine sokan isimlerden olduğu bir gerçek.

Semih Saygıner'in bilardo sporunu Türkiye'de "spor" kategorisine sokan isimlerden olduğu bir gerçek.

'Bazı kesimlerde tabii 'Bilardo spor mudur?' gibi düşünülüyor olabilir. Bu onların problemi' diyerek espri yapan Semih Saygıner, Türk bilardosunda önemli isimlerin gelmeye devam ettiğini söyledi.

Saygıner, yeni sporcularla bayrak yarışının devam edeceğini düşünüyor.

Saygıner, yeni sporcularla bayrak yarışının devam edeceğini düşünüyor.

Skorer'den Egemen Çidar'ın 'Sizden sonra önemli Türk bilardocular izleyebilecek miyiz?' sorusuna Saygıner, 'Tayfun Taşdemir var, Murat Naci Çoklu var, Lütfi Çenet var, Burak Haşhaş var yeni jenerasyondan 18 yaşında. Bunlar hep Avrupa, Dünya Gençler Şampiyonası'na ipotek koymuş isimler. Burak Haşhaş, Seymen Özbaş, Denizcan Akkoca, bunların çok ismini duyacağımızı düşünüyorum.' diyerek cevap verdi.

60 yaşındaki Semih Saygıner bırakacağı tarihi açıkladı.

60 yaşındaki Semih Saygıner bırakacağı tarihi açıkladı.

Semih Saygıner, '1-2 sene daha oynarım en fazla, yeter. Yani onu hissederim ben, yeterli diyeceğim. Çünkü bir de hayatta kaçırmak istemediğim de bir sürü şey var. Yapmak istediklerim var.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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