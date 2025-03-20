Galatasraylı Victor Osimhen'in Tırnaklarıyla Kazıyarak Zirveye Tırmanışının Hikayesi
Galatasraylı Victor Osimhen'in Tırnaklarıyla Kazıyarak Zirveye Tırmanışının Hikayesi
Victor Osimhen, kısa sürede Galatasaraylılar için bir futbolcudan çok daha fazlası oldu. Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a tam aidiyetle hizmet eden Victor Osimhen, profesyonelliği ile de büyülüyor. Yaz aylarında gidişine kesin gözüyle bakılan Osimhen'in Galatasaray'la kurduğu bağ şüphesiz unutulmayacak.
Osimhen, Premier Lig'in dev takımlarının iştahını kabartıyor ve onlardan birine gitmesi de an meselesi. Ancak Osimhen bugünlere kolay gelmedi. Film gibi hikayesiyle takdir edeceğiniz Osimhen'in hikayesini sizin için derledik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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