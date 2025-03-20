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Galatasraylı Victor Osimhen'in Tırnaklarıyla Kazıyarak Zirveye Tırmanışının Hikayesi

Galatasraylı Victor Osimhen'in Tırnaklarıyla Kazıyarak Zirveye Tırmanışının Hikayesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2025 - 23:45

Victor Osimhen, kısa sürede Galatasaraylılar için bir futbolcudan çok daha fazlası oldu. Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a tam aidiyetle hizmet eden Victor Osimhen, profesyonelliği ile de büyülüyor. Yaz aylarında gidişine kesin gözüyle bakılan Osimhen'in Galatasaray'la kurduğu bağ şüphesiz unutulmayacak. 

Osimhen, Premier Lig'in dev takımlarının iştahını kabartıyor ve onlardan birine gitmesi de an meselesi. Ancak Osimhen bugünlere kolay gelmedi. Film gibi hikayesiyle takdir edeceğiniz Osimhen'in hikayesini sizin için derledik.

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Onun çocukluk hikayesinde pembe hikayeler ya da şirin anılar yok.

Onun çocukluk hikayesinde pembe hikayeler ya da şirin anılar yok.

Lagos'ta elektronik atıklarla dolu bir ilçede çöpten ablasının bulduğu spor ayakkabılarla başladı futbol hikayesi. Ablasının diktiği o ayakkabılarla kimi zaman kola şişesi, kimi zaman su şişesi onun için futbol topu oldu.

7 kardeşlerdi ve anneleri küçük yaşta vefat etmişti. Kardeşleri şehrin her yerine yayılarak gündelik işlerde çalışıp para kazanmaya çalışıyordu. 

Kendisi de gazete ve su satarak otoyollarda çalışan Osimhen hayata futbola tutunuyor.

Nijerya U-17 mili takımıyla kariyeri başladı.

Nijerya U-17 mili takımıyla kariyeri başladı.

Sokaklarda teneke ile top oynayan çocuk 2015 yılına geldiğinde Nijerya u-17 takımının en büyük gol umudu olarak dünya şampiyonasına katıldı. Orada aldığı Altın Ayakkabı onu bir anda Avrupalı scoutların listesine yerleştirdi. 

İlk keşfeden de Almanya'dan Wofsburg oldu. 17 yaşında gittiği Alman ekibi onun ilk profesyonel kulübü oldu.

Hayal kırıklığı dolu ilk adım da burada oldu.

Hayal kırıklığı dolu ilk adım da burada oldu.

Golcü oyuncu Wolfsburg'da golü unuttu ve Belçika'da Charleroi'ye kiralandı. 

Burada 25 maçta attığı 12 gol sonrasında Charleroi bonservisini hemen aldı. Onlarda geçirdiği sezonun ardından da Fransa'da Lille'in dikkatini çekti. 

Lille, Osimhen için profesyonelliğinin ikinci yılında 22 milyon Euro ödedi.

Bir sezon sonra efsane olacağı Napoli'ye göçtü.

Bir sezon sonra efsane olacağı Napoli'ye göçtü.

Napoli, Lillle'in bu maharetli golcüsü için 76 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sürekli baş altı sıralamalarda yer alan ancak bir üste kendini bir türlü atamayan Napoli için Osimhen, Osimhen için Napoli büyük şanstı 

Kvara'nın da eklenmesiyle burada müthiş bir yapı kurulmuş ve Maradona'dan sonra ilk şampiyonluğun kazanılmasında Napoli'ye büyük katkılar vermişti.

Piyasa değeri 100 milyon Euro olan adam Galatasaray'a nasıl geldi?

Piyasa değeri 100 milyon Euro olan adam Galatasaray'a nasıl geldi?

Kokonat sayesinde... Anlayamayanlar için biraz açalım. Napoli'nin TİkTok admini Osimhen'le dalga geçen 'I am coconut' videosunu paylaştı ve her şey onun için tepetaklak oldu. Osimhen kulüple ters düştü, menajerini devreye soktu ve ayrılmak istediğini dile getirdi. Ayrılmak kolay değildi ama Napoli'nin planlarında da artık yoktu. 

Düzelmiş gibi yapılan aralar iki tarafı da kurtarmadı ve her fırsatta gitmek için kapıyı gözleyen Osimhen için Galatasaray altın fırsat olmuştu.

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Tüm dünya için sürpriz imza...

Tüm dünya için sürpriz imza...

Avrupa'da transfer sezonunun kapanması ve Türkiye'de açık olması nedeniyle Napoli'yle ayrılmayı kafaya koyan Osimhen için seçenekler kısıtlıydı. Victor Osimhen, menajer Gardi'nin de dahil olduğu bir transfer operasyonuyla Türkiye'ye, Galatasaray'a geldi.

Galatasaray'da neler yaptı?

Galatasaray'da neler yaptı?

Osimhen geç katılmasına rağmen aylardır kamp yapan Galatasaray futbolcularından bir eksiği olmadığını kanıtlayarak başladı işe. Attığı ilk goller VAR'dan döndü ya da başka takım arkadaşlarına yazıldı ama bir attı pir attı! 

Bu sene sarı kırmızılı forma ile 30 maça çıktı Osimhen... Bu maçlarda attığı gol sayısı ise 26 oldu! 5 de asist yapan Osimhen, 88 dakikada bir gole katkı yapıyor.

Geleceği ne olacak?

Geleceği ne olacak?

Galatasaraylılar kalması içi bağış kampanyaları yapmayı dahi düşünüyor ama kolay değil. Şimdiden Premier Lig'den durumu sorulan Victor Osimhen'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Napoli'nin istediği rakamlara Galatasaray'ın çıkması pek muhtemel görünmüyor. 

Ancak Mayıs ayına kadar izleyeceğimiz Osimhen, bu kadar kısa sürede Galatasaray'da büyük izler bırakarak ayrılacak gibi görünüyor. 

Profesyonelliği, yeteneği ve kariyerini düşününce, Lagos'ta su satan annesini kaybetmiş çocuğun azmini takdir etmekten başka bir şey aklımıza gelmiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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