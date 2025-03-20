Galatasraylı Victor Osimhen'in Tırnaklarıyla Kazıyarak Zirveye Tırmanışının Hikayesi

Victor Osimhen, kısa sürede Galatasaraylılar için bir futbolcudan çok daha fazlası oldu. Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a tam aidiyetle hizmet eden Victor Osimhen, profesyonelliği ile de büyülüyor. Yaz aylarında gidişine kesin gözüyle bakılan Osimhen'in Galatasaray'la kurduğu bağ şüphesiz unutulmayacak.

Osimhen, Premier Lig'in dev takımlarının iştahını kabartıyor ve onlardan birine gitmesi de an meselesi. Ancak Osimhen bugünlere kolay gelmedi. Film gibi hikayesiyle takdir edeceğiniz Osimhen'in hikayesini sizin için derledik.