Buraya Kadar Nasıl Geldi? Barış Alper Yılmaz'ın Kariyer Yolculuğu

Galatasaray'a imza attığı dönemde 1 milyon euro olan piyasa değerini kısa sürede yukarı çekmeye başardı. İlk şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra yükselişi yeni sezonda da devam etti. Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, ve Dries Mertens gibi yıldızlarla forma yarışına girdi, galip gelmeyi başardı. 2023-2024 sezonunda 55'i kulüp, 15'i Milli Takım olmak üzere toplam 70 maçta görev aldı, 7 gol, 12 asistle oynadı. EURO 2024 öncesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonundaki beş maçın tamamında sahadaydı. Fiziğiyle herkesi büyülemişti. Ortaya koyduğu mücadeleyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı da başarmıştı. Çeyrek finalde Hollanda'ya elendikten sonra Liverpool'dan tanıdığımız yıldız savunmacı Virgil van Dijk, Barış için şunları söylemişti:

'Sürekli koşuyordu, ele avuca sığmıyordu. Her savunmacı için zordur. Arka üçlüdeki bizi çok zorladı.'