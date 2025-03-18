Buraya Kadar Nasıl Geldi? Barış Alper Yılmaz'ın Kariyer Yolculuğu
Buraya Kadar Nasıl Geldi? Barış Alper Yılmaz'ın Kariyer Yolculuğu
Galatasaray'ın en başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, 21 yaşında sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdikten sonra Türk futboluna büyük hizmet edeceğinin sinyallerini verdi. Peki bugüne hangi takımlarda oynadı? Nasıl bir performans ortaya koydu? İşte Barış'ın kariyerinden öne çıkan anlar. 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rize'de yeşil sahalara adım attı, Ankara Demirspor'a gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a geldi.
Okan Buruk'la takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.
2024'te kariyerinin zirvesine çıktı.
Peki 2024-2025 sezonu daha bitmeden neler yaptı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
hangi kariyer???gelip göreceği,kendini başarılı sanacagı tek yer oynadığı takım.haa avrupaya transfer olabılır,hepsi okadar.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.