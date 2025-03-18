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Buraya Kadar Nasıl Geldi? Barış Alper Yılmaz'ın Kariyer Yolculuğu

Buraya Kadar Nasıl Geldi? Barış Alper Yılmaz'ın Kariyer Yolculuğu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.03.2025 - 15:42

Galatasaray'ın en başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, 21 yaşında sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdikten sonra Türk futboluna büyük hizmet edeceğinin sinyallerini verdi. Peki bugüne hangi takımlarda oynadı? Nasıl bir performans ortaya koydu? İşte Barış'ın kariyerinden öne çıkan anlar. 🚀

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Rize'de yeşil sahalara adım attı, Ankara Demirspor'a gitti.

Rize'de yeşil sahalara adım attı, Ankara Demirspor'a gitti.

Futbol kariyerine Rize'de Özel İdarespor'da başlayan Barış Alper, 2017-2018 sezonu öncesinde henüz 17 yaşındayken Ankara Demirspor'un yolunu tuttu. Mavi-beyazlı kulüpte profesyonel oldu, ilk sezonunda fazla forma şansı bulamadı. Takımın play-off şampiyonu olarak 2. Lig'e yükselmesinin ardındansa işler tersine döndü. Kendisine verilen şansı iyi değerlendiren Barış, 2020'de 1. Lig ekibi Keçiörengücü'ne katıldı. Kariyerine etki edecek sıçramayı burada yaptı. 34 maçta 8 gol kaydetti.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a geldi.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a geldi.

Ankara ekibindeki çıkışı Galatasaray kapılarını açtı. 2021 yılında Fatih Terim'in çalıştırdığı sarı-kırmızılı kulüp 2,1 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyerek genç yeteneği takıma kazandırdı. 23 maçta görev aldı, skoru değiştiremedi. Milli davet bile aldı ancak Galatasaray, o sezon 2021-2022'de tarihinin en kötü dönemlerinden birine yaşıyordu. Lig bittiğinde puan durumunda yeri 13. basamaktı.

Okan Buruk'la takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Okan Buruk'la takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Hatırlanmak istenmeyen 2021-2022 sezonu sonrası teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Buruk'la hem takım hem de Barış yükselişe geçti. 30 maçta görev aldı, 4 kez fileleri havalandırdı. Gol veya asist katkısından daha çok mücadelesiyle, hırsıyla taraftarlarının beğenisini kazandı. Elde edilen şampiyonlukta göze girdi.

2024'te kariyerinin zirvesine çıktı.

2024'te kariyerinin zirvesine çıktı.

Galatasaray'a imza attığı dönemde 1 milyon euro olan piyasa değerini kısa sürede yukarı çekmeye başardı. İlk şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra yükselişi yeni sezonda da devam etti. Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, ve Dries Mertens gibi yıldızlarla forma yarışına girdi, galip gelmeyi başardı. 2023-2024 sezonunda 55'i kulüp, 15'i Milli Takım olmak üzere toplam 70 maçta görev aldı, 7 gol, 12 asistle oynadı. EURO 2024 öncesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonundaki beş maçın tamamında sahadaydı. Fiziğiyle herkesi büyülemişti. Ortaya koyduğu mücadeleyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı da başarmıştı. Çeyrek finalde Hollanda'ya elendikten sonra Liverpool'dan tanıdığımız yıldız savunmacı Virgil van Dijk, Barış için şunları söylemişti:

'Sürekli koşuyordu, ele avuca sığmıyordu. Her savunmacı için zordur. Arka üçlüdeki bizi çok zorladı.'

Peki 2024-2025 sezonu daha bitmeden neler yaptı?

Peki 2024-2025 sezonu daha bitmeden neler yaptı?

EURO 2024'ün sona ermesiyle tüm futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Barış'ın piyasa değeri 20 milyon euroya çıktı. Dev kulüpler takibe aldı. Geleceği şu an için belirsiz olsa da 40 milyon eurolara yaklaşan bir teklif geldiğinde satılmasının gündeme gelebileceği aktarıldı. Bu sezonki performansı ise şimdiden göz kamaştırdı: 40 maç, 11 gol, 5 asist. Tabii skora yansımayan çabasını da göz ardı etmemek gerek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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h.ibrahim

hangi kariyer???gelip göreceği,kendini başarılı sanacagı tek yer oynadığı takım.haa avrupaya transfer olabılır,hepsi okadar.

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