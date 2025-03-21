Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avukatları İstifa Eden Icardi'ye Destek Oldu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avukatları İstifa Eden Icardi'ye Destek Oldu
Mauro Icardi ve Wanda Nara evliliği nihayet resmi olarak bitti. İki tarafın da birbirini suçladığı boşanma sürecinde son kararı mahkemeler verecek. Çocukların velayeti konusunda ikilinin tartışmalarına son olarak polis müdahil olmuştu. Icardi'nin bu hamlesinden habersiz olan avukatları ise istifa etmişti. Galatasaray başkanı Dursun Özbek konuya el attı ve Icardi'ye önemli bir destekte bulundu.
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Icardi resmen boşandı ama davalar sürüyor.
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Dursun Özbek olaya el koydu ve Icardi'ye yardımcı oldu.
Boşanma tamamlandı, Wanda'nın talepleri var...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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