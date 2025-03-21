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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avukatları İstifa Eden Icardi'ye Destek Oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avukatları İstifa Eden Icardi'ye Destek Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.03.2025 - 17:31

Mauro Icardi ve Wanda Nara evliliği nihayet resmi olarak bitti. İki tarafın da birbirini suçladığı boşanma sürecinde son kararı mahkemeler verecek. Çocukların velayeti konusunda ikilinin tartışmalarına son olarak polis müdahil olmuştu. Icardi'nin bu hamlesinden habersiz olan avukatları ise istifa etmişti. Galatasaray başkanı Dursun Özbek konuya el attı ve Icardi'ye önemli bir destekte bulundu.

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Icardi resmen boşandı ama davalar sürüyor.

Icardi resmen boşandı ama davalar sürüyor.

Mauro Icardi ve Wanda Nara bugün İtalya'da resmi olarak boşandı. Ancak ikilinin hesabı kapanmadı. Çocukların velayeti ve mal paylaşımı gibi önemli başlıklarda ikilinin davası sürüyor. Son olarak Wanda Nara'nın çığlıklarıyla hatırladığımız karşılaşmalarına polis müdahale etmişti. Icardi'nin avukatları ise kendilerine haber verilmeden yapılan bu hamle için istifa kararı almışlardı.

Dursun Özbek olaya el koydu ve Icardi'ye yardımcı oldu.

Dursun Özbek olaya el koydu ve Icardi'ye yardımcı oldu.

Elba Marcovecchio, Lara Piro ve Guadalupe Guerrero isimli avukatların istifasının ardından Icardi süreçte avukatsız kalmıştı. Dursun Özbek devreye girerek yıldız oyuncu için dev bir avukat ordusu tuttu. Ayrıca Özbek üç avukatla da görüşerek ikna etti.

Boşanma tamamlandı, Wanda'nın talepleri var...

Boşanma tamamlandı, Wanda'nın talepleri var...

Wanda Nara boşanmanın ardından Icardi'den mal paylaşımı ile ilgili önemli taleplerde bulundu. Nara'nın İcardi'den 50 milyon Euro değerinde gayrimenkul talep ettiği iddia edildi. Söylentilere göre Nara, Roma ve Milano'da bulunan birer lüks dairenin yanı sıra Como Gölü kıyısındaki bir villayı da almak istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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