Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avukatları İstifa Eden Icardi'ye Destek Oldu

Mauro Icardi ve Wanda Nara bugün İtalya'da resmi olarak boşandı. Ancak ikilinin hesabı kapanmadı. Çocukların velayeti ve mal paylaşımı gibi önemli başlıklarda ikilinin davası sürüyor. Son olarak Wanda Nara'nın çığlıklarıyla hatırladığımız karşılaşmalarına polis müdahale etmişti. Icardi'nin avukatları ise kendilerine haber verilmeden yapılan bu hamle için istifa kararı almışlardı.