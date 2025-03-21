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Galatasaraylı Futbolcu Osimhen'den Ağlayarak Hırkasını İsteyen Çocuk 50 Bin Liraya Sattığı Söyledi

Galatasaraylı Futbolcu Osimhen'den Ağlayarak Hırkasını İsteyen Çocuk 50 Bin Liraya Sattığı Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2025 - 19:39

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Galatasaraylı futbolcu Osimhen Galatasaray'a gelir gelmez büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Neredeyse Icardi'nin pabucunu dama attırdı desek yeridir. Geçtiğimiz günlerde bir çocuk Osimhen'i karşılamak için beklemiş, görevlilerin tüm engellemelerine rağmen ağlayarak Osimhen'in hırkasını almayı başarmıştı. Fakat o çocuktan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

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Büyük bir Osimhen hayranı gibi görünen çocuğun durumunun aslında tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.

Büyük bir Osimhen hayranı gibi görünen çocuğun durumunun aslında tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.

Aslında Fenerbahçeli olduğunu söyleyen çocuk meğerse hırkayı 50 bin TL'ye satmış.

Daha önce Jose Mourinho'dan da hırka almayı başaran çocuk sıradaki hedefinin ise Beşiktaşlı Rafa Silva olduğunu açıkladı.

Daha önce Jose Mourinho'dan da hırka almayı başaran çocuk sıradaki hedefinin ise Beşiktaşlı Rafa Silva olduğunu açıkladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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