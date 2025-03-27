Basketbolcular Kollarına Neden Kol Bandı Takıyor?
Basketbolcular Kollarına Neden Kol Bandı Takıyor?
Basketbolcuların tek bir koluna taktığı o dar, sıkı kumaş parçası sizce ne işe yarıyor olabilir? Sakatlık mı var yoksa sadece moda mı? Belki de başka bir şeyin parçası? NBA’de sıkça gördüğümüz bu kol bandı, aslında sadece şıklık değil. Her şey 2001 yılında, Allen Iverson’ın sakatlığına çare ararken o kol bandını takmasıyla başladı. Böylelikle bu sıradan aksesuar, kısa sürede lig genelinde bir fenomene dönüştü. Detaylarına beraber bakalım!
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Bugün artık birçok oyuncunun neredeyse “zorunlu” gibi taktığı kol bandı, aslında tamamen bir sağlık sorunu nedeniyle doğdu.
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O sezonda maç başına ortalama 35 sayı atan Iverson, bu aksesuarla adeta özdeşleşti.
Allen Iverson’ın başlattığı bu trend kısa sürede Nike ve Under Armour gibi dev markaların dikkatini çekti.
Kompresyon ekipmanlarının etkisi hala tartışmalı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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