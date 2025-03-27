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Basketbolcular Kollarına Neden Kol Bandı Takıyor?

Basketbolcular Kollarına Neden Kol Bandı Takıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 11:48

Basketbolcuların tek bir koluna taktığı o dar, sıkı kumaş parçası sizce ne işe yarıyor olabilir? Sakatlık mı var yoksa sadece moda mı? Belki de başka bir şeyin parçası? NBA’de sıkça gördüğümüz bu kol bandı, aslında sadece şıklık değil. Her şey 2001 yılında, Allen Iverson’ın sakatlığına çare ararken o kol bandını takmasıyla başladı. Böylelikle bu sıradan aksesuar, kısa sürede lig genelinde bir fenomene dönüştü. Detaylarına beraber bakalım!

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Bugün artık birçok oyuncunun neredeyse “zorunlu” gibi taktığı kol bandı, aslında tamamen bir sağlık sorunu nedeniyle doğdu.

Bugün artık birçok oyuncunun neredeyse “zorunlu” gibi taktığı kol bandı, aslında tamamen bir sağlık sorunu nedeniyle doğdu.

2001 yılında, Philadelphia 76ers’ın yıldızı Allen Iverson’ın dirseğinde bursit gelişmişti ve ameliyat gerekeceği konuşuluyordu. Takım fizyoterapisti Lenny Currier, bu durumu biraz daha erteleyebilmek adına Iverson’a bir kompresyon kol bandı verdi.

Bu kumaş; kan dolaşımını hızlandırıp iltihabı azaltmaya, oksijenli kanı artırmaya ve laktik asit birikimini önlemeye yardımcı oluyordu. Kısacası oyuncunun dirseğini rahatlatmak için tıbbi bir çözüm olarak kullanılmaya başlandı. Ancak işin rengi, Iverson’ın o kol bandıyla çıktığı ilk maçta 51 sayı atmasıyla tamamen değişti.

O sezonda maç başına ortalama 35 sayı atan Iverson, bu aksesuarla adeta özdeşleşti.

O sezonda maç başına ortalama 35 sayı atan Iverson, bu aksesuarla adeta özdeşleşti.

Diğer oyuncular bu başarıyı görünce “Belki bana da yarar” diyerek kol bandını takmaya başladı. Kimi oyuncular bu bandı özellikle şut attıkları koluna takıyor. Bunun nedeni, şut kolunun maç sırasında ve benchte beklerken ısısını koruması ve dolaşımın artarak şut performansını desteklemesi. Özellikle dinlenirken kolun soğuması, şut ritmini olumsuz etkileyebiliyor.

Ayrıca kol bandı, rakip oyuncuların tırnakları veya çarpmalarıyla oluşabilecek küçük kesik ve yaralanmaları önleme gibi işlevlere de sahip. Bu yönüyle hem koruyucu hem de destekleyici bir görev üstleniyor.

Allen Iverson’ın başlattığı bu trend kısa sürede Nike ve Under Armour gibi dev markaların dikkatini çekti.

Allen Iverson’ın başlattığı bu trend kısa sürede Nike ve Under Armour gibi dev markaların dikkatini çekti.

Artık kol bandı, farklı renklerde, logolu ve kişiselleştirilmiş modellerle oyunculara sunuluyor. LeBron James, Kobe Bryant ve Dwyane Wade gibi yıldızlar, bu aksesuarı imajlarının bir parçası olarak da benimsedi. Hatta Wade, 2023’te yaptığı bir açıklamada 'Kariyerim boyunca kol bandı taktım çünkü Allen Iverson takıyordu. Ona olan saygımı göstermek istedim.' diyerek olayın duygusal boyutunu da gözler önüne serdi.

Aksesuar aynı zamanda pazarlama açısından da büyük bir değer taşıyor. 2025 yılında Topps adlı koleksiyon firması, LeBron James’in 50.000 kariyer sayısını geçtiği maçta taktığı kol bandını satın aldığını ve bu materyalle ultra-nadir bir koleksiyon kartı üreteceğini duyurdu.

Kompresyon ekipmanlarının etkisi hala tartışmalı.

Kompresyon ekipmanlarının etkisi hala tartışmalı.

2022’de yapılan bir araştırmada, kol bantlarının el gücü veya dayanıklılık üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirtildi. Ancak spor dünyasında, plasebo etkisi bile performansı artırmak için yeterli olabilir.

Yani kol bandı takan her oyuncunun performansı artmıyor olabilir ama oyuncunun kendini daha iyi hissetmesi, özgüvenini artırması bile sahadaki etkisini yükseltebilir. Allen Iverson’ın sakatlığına geçici çözüm olarak başlayan bu akım, bugün NBA kültürünün vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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