Basketbolcular Kollarına Neden Kol Bandı Takıyor?

Diğer oyuncular bu başarıyı görünce “Belki bana da yarar” diyerek kol bandını takmaya başladı. Kimi oyuncular bu bandı özellikle şut attıkları koluna takıyor. Bunun nedeni, şut kolunun maç sırasında ve benchte beklerken ısısını koruması ve dolaşımın artarak şut performansını desteklemesi. Özellikle dinlenirken kolun soğuması, şut ritmini olumsuz etkileyebiliyor.

Ayrıca kol bandı, rakip oyuncuların tırnakları veya çarpmalarıyla oluşabilecek küçük kesik ve yaralanmaları önleme gibi işlevlere de sahip. Bu yönüyle hem koruyucu hem de destekleyici bir görev üstleniyor.