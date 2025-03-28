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Beşiktaş-Galatasaray Derbisini İki Formayla da Oynayan Yıldızlar

Beşiktaş-Galatasaray Derbisini İki Formayla da Oynayan Yıldızlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2025 - 21:36

Beşiktaş ve Galatasaray kökleri yüz yılı aşan iki dev camia... Yarın yine tarihe bir çentik daha atarak önemli bir maça çıkacaklar. İki takım da bu tarihi derbide unutulmaz zaferlere sahip. Bu tarihi derbiyi bir de iki takım formasıyla oynayanlar var. Sizin için en dikkat çekici isimleri derledik.

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Okan Buruk

Okan Buruk

Okan Buruk elbette bir Galatasaray efsanesi. Hem teknik direktör hem de futbolcu olarak sayısız başarı ve kupa kazandığı Galatasaray'la bütünleşti. Ancak Okan Buruk, Inter transferi sonrası iki yıl da olsa Beşiktaş forması giymişti.

Milot Rashica

Milot Rashica

Türkiye'ye sarı kırmızı forma için geldi. Kiralık olarak geldiği için bir kez daha Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta son ana kadar da telefon beklediği iddia edilmişti ancak o derbilerde artık siyah beyaz forma ile Galatasaray'a karşı forma giyecek.

Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

Sarı kırmızılı forma ile yurda giriş yapan bir diğer isim. Yine aynı son... Kiralık olarak oynadı ancak Beşiktaş bonservisi ile transferi bitirdi. Hatta tek devre de olsa Rizespor forması da giydi.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

Beşiktaş'la Türkiye'ye geldi ama en çok Beşktaşlılara saç baş yoldurdu. Daha kısa sürede Galatasaray'da bile daha çok skora katkı verebildi ya da etki edebildi. Bir de Fenerbahçe forması giymesi onun kariyerini ayrı bir noktaya koyuyor.

Ryan Babel

Ryan Babel

Kasımpaşa ile ilk kez Süper Lig'de izlediğimiz bir isim. Sonrasında siyah beyazlı forma ve Şenol Güneş'le lige damga vurdu. Yurt dışına gidip Türkiye'ye dönmeye karar verdiğinde üstünde Galatasaray forması vardı. Türkiye defterini Eyüpspor formasıyla kapattı.

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Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

Babadan Beşiktaşlı... Beşiktaş efsanesi olabilmek için de her şarta sahip ama Galatasaray'da bıraktığı izin bir benzeri yok. Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptı ama Galatasaraylı Burak her zaman daha iyiydi. Beşiktaş taraftarıyla arasını açan bile Galatasaray formasıyla aldığı penaltıydı.

Serdar Özkan

Serdar Özkan

Arda Turan'ın çalım atmayı ondan öğrendim dediği isim... Beşiktaş ile oynadığı Zürich maçı ona Avrupa'nın kapılarını açabilirdi ama Yıldırım Demirören'in 5 Milyon Dolar ısrarı transferi önledi. Sonrasında Beşiktaş'la da ipler kopmaya başladı, Galatasaray'da ise iz bırakmakta zorlandı.

Gökhan Zan

Gökhan Zan

Çanakkale Dardanelspor'dan 2003 yılında 1 milyon Dolar gibi bir bedelle transfer edildi. Kiralık gönderildi geldi takımın stoperi oldu. Beşiktaş'la önemli sezonlar geçirse de Galatasaray'la bütünleşti. TİP milletvekili adayı olarak sosyal medyaya düşen ses kayıtlarıyla kariyeri başka bir noktaya evrildi.

Ayhan Akman

Ayhan Akman

Rekor bedelle Gaziantepspor'dan transfer edilen Ayhan Akman'ın Şifo Mehmet'le bir arada oynar mı oynamaz mı soruları Beşiktaş kariyerini bitirdi. İz bırakmakta zorlandı. Sonrasında Ahmet Yıldırım ve Mehmet Aksu karşılığında Galatasaray'la takas edildi. O Galatasaray efsanesi oldu, Beşiktaş, Ahmet Yıldırım ile şampiyonluk kupası kaldırdı.

Dany Nonkeu

Dany Nonkeu

Onu bir 'Yapma Dany, nereden vurdun?' bir de Google Translate ile attığı ilginç tivitle hatırlıyoruz. İki kulübe de tam olarak yar olmadı ama Beşiktaş şampiyonluğa giderken Galatasaray maçında kiralık bir oyuncu olarak yaptırdığı penaltı çok can yaktı.

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Emre Aşık

Emre Aşık

Genç yaşta Fenerbahçe forması da giydi ama Galatasaray ve Beşiktaş kariyeri çok daha iyi gitti. İki takımda da iz bırakabilen nadir isimlerden diyebiliriz.

Sergen Yalçın

Sergen Yalçın

Bu tarz listelerin olmazsa olmaz ismi... Galatasaray'da fena performansı olmadı. 13 numaralı formasıyla çok da maç çözdü ama Galatasaray deyince onunla ilgili artık akıllara gelen tek şey var. Beşiktaş formasıyla Ercan Taner'in sesinin birleştiği o an: 

Sergen attı şampiyonluk geldi

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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