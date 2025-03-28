Beşiktaş-Galatasaray Derbisini İki Formayla da Oynayan Yıldızlar
Beşiktaş-Galatasaray Derbisini İki Formayla da Oynayan Yıldızlar
Beşiktaş ve Galatasaray kökleri yüz yılı aşan iki dev camia... Yarın yine tarihe bir çentik daha atarak önemli bir maça çıkacaklar. İki takım da bu tarihi derbide unutulmaz zaferlere sahip. Bu tarihi derbiyi bir de iki takım formasıyla oynayanlar var. Sizin için en dikkat çekici isimleri derledik.
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Okan Buruk
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Milot Rashica
Gedson Fernandes
Michy Batshuayi
Ryan Babel
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Burak Yılmaz
Serdar Özkan
Gökhan Zan
Ayhan Akman
Dany Nonkeu
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Emre Aşık
Sergen Yalçın
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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