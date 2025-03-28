Beşiktaş-Galatasaray Derbisini İki Formayla da Oynayan Yıldızlar

Beşiktaş ve Galatasaray kökleri yüz yılı aşan iki dev camia... Yarın yine tarihe bir çentik daha atarak önemli bir maça çıkacaklar. İki takım da bu tarihi derbide unutulmaz zaferlere sahip. Bu tarihi derbiyi bir de iki takım formasıyla oynayanlar var. Sizin için en dikkat çekici isimleri derledik.