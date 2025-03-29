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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzon'da Protesto Edildi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzon'da Protesto Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 17:52

İbrahim Hacıosmanoğlu'nu kamuoyu Trabzonspor başkanı olarak tanıdı. Trabzonspor'daki tartışmalı başkanlığı sonrası futbolla ilişkisi kesildi derken bir anda Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olarak karşımıza çıktı. Tarafsızlık ilkesini sık sık hatırlatan Hacıosmanoğlu'na 'taraftarı' olduğu, bir dönem başkanlığını yaptığı kulüpten tepki geldi.

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Trabzonspor-Göztepe maçını izledi.

Trabzonspor-Göztepe maçını izledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün oynanan Trabzonspor-Göztepe maçını tribünden takip etti. Hacıosmanoğlu bir dönem kulüp başkanı olarak yer aldığı tribünde bu kez TFF başkanı olarak oturması önemli bir detaydı.

Trabzonspor taraftarından istifa sesleri yükseldi.

Trabzonspor taraftarından istifa sesleri yükseldi.

Daha önce hem Beşiktaş hem de Türkiye'deki futbol severlerin diline pelesenk olan 'Yeter Yıldırım Demireören Yeter' tezahüratları öznesi değişmiş şekilde Papara Park'ta yankılandı. Trabzonspor taraftarı uzun süre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için 'Yeter Hacıosmanoğlu yeter. TFF istifa' şeklinde tezahüratta bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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