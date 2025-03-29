TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzon'da Protesto Edildi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzon'da Protesto Edildi
İbrahim Hacıosmanoğlu'nu kamuoyu Trabzonspor başkanı olarak tanıdı. Trabzonspor'daki tartışmalı başkanlığı sonrası futbolla ilişkisi kesildi derken bir anda Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olarak karşımıza çıktı. Tarafsızlık ilkesini sık sık hatırlatan Hacıosmanoğlu'na 'taraftarı' olduğu, bir dönem başkanlığını yaptığı kulüpten tepki geldi.
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Trabzonspor-Göztepe maçını izledi.
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Trabzonspor taraftarından istifa sesleri yükseldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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